Що робити, якщо дитина не їсть овочі та фрукти: поради батьків і дієтологів

Діти / © pexels.com

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Якщо дитина категорично відмовляється від овочів і фруктів, не варто поспішати до примусу чи сварок. Експерти та батьки поділилися простими прийомами, які допомагають сформувати здорові харчові звички без конфліктів.

Про це пише ВВС.

Фахівці наголошують, що тиск за столом може лише погіршити ситуацію. Одна з мам, Дун із Лондона, розповідає, що не змушує доньку доїдати їжу.

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«Якщо вони голодні, вони з’їдять. Я не змушую їх, бо думаю, що це може створити додатковий тиск», — каже вона.

Водночас жінка продовжує класти овочі на тарілку дитини, навіть якщо та відмовляється їх їсти.

Батьки радять не відмовлятися від овочів, а змінювати спосіб їх подавання.

Наприклад:

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додавати броколі до соусу для пасти;

класти більше овочів у болоньєзе чи карі;

готувати овочеві нагетси;

додавати овочі до домашніх бургерів.

Так дитина отримує корисні продукти без стресу.

Експерти радять пропонувати одразу кілька варіантів овочів чи фруктів. Коли дитина сама обирає, що саме їсти, вона частіше погоджується скуштувати новий продукт. Крім того, важливо хвалити дітей навіть за невеликі успіхи.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), дитині може знадобитися до 15 спроб, перш ніж вона звикне до нового смаку. Саме тому фахівці рекомендують регулярно пропонувати овочі, навіть якщо спочатку дитина від них відмовляється.

Дієтологи наголошують, що діти наслідують поведінку дорослих. Якщо батьки самі із задоволенням їдять овочі, малюки частіше переймають ці звички.

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До того ж варто залучати дітей до вибору продуктів, приготування їжі чи навіть збору фруктів.

Експерти радять не дозволяти дитині постійно перекушувати солодощами. Натомість варто тримати під рукою нарізані овочі, яблука, ягоди чи інші корисні продукти.

Солодощі не обов’язково повністю забороняти, але краще поєднувати їх із фруктами або іншими корисними перекусами.

За словами фахівців, вибагливість у харчуванні є нормальною для багатьох дітей і часто минає з віком. Однак якщо дитина починає уникати великої кількості продуктів, різко обмежує свій раціон або це впливає на її здоров’я й розвиток, необхідно звернутися до лікаря для консультації.

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Нагадаємо, батьки часто намагаються заздалегідь зменшити очікування дитини, щоб пом’якшити можливе розчарування. Психолог Радослав Качан вважає, що такий підхід не працює і навіть шкодить: дитина чує не лише «це може не вийти», а й «мама/тато не вірять у мене». Замість цього важливо підтримувати дитину, вчити проживати емоції та фокусуватися на зусиллях, а не лише на результаті. Життя саме дає уроки, а завдання батьків — бути поруч у складні моменти.

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