Що робити, якщо яблука починають гнити ще на дереві: поради агронома

Агроном поділився секретом, як боротися з гниттям яблук на дереві. За його словами, це не хвороба, а нестача фосфору, яку можна легко усунути.

Яблука

Яблука / © Pexels

Восени садівники нерідко помічають, що пізні яблука починають гнити ще на дереві. Частину врожаю в такому разі можна врятувати — переробити на компоти, соки чи заморозити. Але найкращий варіант — зупинити процес псування ще до збирання плодів. Агроном порадив, як це зробити.

Про це пише «Сенсація».

Чому яблука гниють ще на дереві?

Найчастіше причина гниття яблук на дереві полягає не у хворобах, а в нестачі поживних речовин у ґрунті. Якщо земля виснажена, дерево не отримує достатньо сил для формування здорового врожаю.

Як допомогти дереву?

Фахівці радять використовувати суперфосфат, адже фосфор допомагає запобігти гниттю плодів.

Рецепт підживлення:

  • 1 ст. ложка суперфосфату на відро теплої води;

  • поливати під корінь щодва тижні.

Додаткові рекомендації агрономів

  • Видаляйте неплідні пагони — це зменшить навантаження на дерево та спрямовує більше поживних речовин на плоди.

  • Проводьте обрізання лише у суху погоду та обов’язково стерильним інструментом.

  • Найкращий час для робіт — зранку, до значного прогріву повітря.

Ці поради стануть у пригоді не лише для яблунь, а й для груш та айви, адже їхні пізні сорти також чутливі до дефіциту поживних речовин.

До слова, раніше повідомлялося про те, що потрібно зробити навесні, щоб яблука не гнили та були солодкими. Так, для весняного оброблення дерев фахівці радять використовувати карбамід.

