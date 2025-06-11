Що робити, якщо кішка дере штори, лазить по них: коли вже нічого не допомагає, спробуйте ці методи

Що зробити, щоб кішка не лазила по шторах / © Фото з відкритих джерел

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Коти — це маленькі дослідники, які від природи обожнюють підкорювати різноманітні вершини. В дикій природі ці здібності дуже допомагають, адже завдяки ним тварини можуть краще полювати і ховатися від хижаків. Однак, домашні коти рідко отримують можливість полазити, а тому штори стають альтернативою деревам.

Деякі кішки деруть штори, щоб заточити кігті, позначити територію чи натренувати м’язи. Буває, що штори стають “іграшкою”, якщо в них немає достатньо інших предметів для розваг.

Доступне підвіконня — менше проблем зі шторами

Інколи коти лізуть по шторах лише для того, щоб дістатися підвіконня, щоб посидіти, поспостерігати за птахами чи комахами.

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Якщо це так, тоді вам слід створити більше місця на тому підвіконні, яке облюбував ваш котик. Приберіть рослини, посуньте штори, додайте м’яку постіль. А для приваблення тварини можна використати спеціальний спрей на основі котячої м’яти.

Додайте альтернативи для можливості полазити

Щоб ваші котики мали де лазити і відточувати природні інстинкти, спробуйте встановити для них котячий комплекс чи високу кігтедряпку. Там вони зможуть порухатися і задовільнити потребу в підточуванні кігтів.

Щоб більше заохотити улюбленців, поставте їх біля вікна чи того місця, де тварини найчастіше деруть штори.

Приберіть спокуси і відволікайте грою

Дуже часто коти деруть штори і лазять по них через банальну нудьгу. Щоб цього не сталося, слід більше часу проводити з котом, наприклад, грати з ним у нові іграшки, м’ячик, додати тунелі, дражнилки.

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Увагу улюбленців часто приваблюють рослини або кормушки для птахів на підвіконні, вони лізуть по шторах, щоб туди дістатися. Якщо прибрати ці “спокуси”, кіт може втратити інтерес.

Підстригайте регулярно кігті коту

Тоді у тварини може зменшитися бажання дряпати меблі і штори. Якщо зробити все правильно, то процедура буде повністю безболісною. Але краще звернутися до ветеринара або грумера, якщо ви не впевнені в своїх силах.

Використовуйте неприємні для кота запахи

Наприклад, кішкам не подобається запах цитрусових, а тому ви можете обробити нижню частину штор і підлогу спреєм з апельсиновим або лимонним ароматом.

Він буде дратувати тварину, знижуючи інтерес до дряпання. Не забувайте регулярно оновлювати запах, поки кішка повністю не забуде про штори.

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Замініть штори, якщо нічого не допомагає

Якщо навіть після всіх цих маніпуляцій кіт не хоче залишити штори в спокої, спробуйте замінити їх на рулонні або жалюзі. По них лазити досить складно, тому інтерес тварини може згаснути.

Дехто радить наклеювати зверху прозорий двохсторонній скотч або спеціальні смужки, які створюють дискомфорт, коли кішка хоче лізти по тканині. Кілька невдалих спроб — і улюбленець припинить це робити.