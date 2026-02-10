Що робити, якщо ковдра не поміщається в пральну машину: простий домашній спосіб

Як випрати ковдру, якщо вона не поміщається в машинку / © pexels.com

Саме вони часто стають причиною алергії, подразнення шкіри та проблем із диханням. А неприємний запах — ще один сигнал, що ковдру час освіжити. Лише чисте спальне місце гарантує справжній відпочинок і глибокий сон.

Та що робити, якщо велика пухова чи синтетична ковдра просто не вміщується в пральну машину? Намагатися запхати її силоміць — погана ідея: це може зіпсувати і сам виріб, і техніку. До того ж натуральні наповнювачі — пух, перо чи вовна — потребують особливо делікатного догляду, і неправильне прання легко позбавляє ковдру форми та об’єму.

Перед чищенням важливо визначити тип наповнювача. Пух і перо вимагають максимально обережного поводження, синтетичні матеріали менш вибагливі, а вовна боїться високих температур і активного механічного впливу. Від цього залежить і спосіб догляду.

Якщо пральна машина не підходить, на допомогу приходять прості домашні методи. Ручне прання у ванні з теплою водою та м’яким мийним засобом дозволяє ефективно очистити ковдру без шкоди для наповнювача. Для локальних забруднень достатньо точкового чищення содою, оцтом або лимонним соком. А між праннями ковдру можна освіжати сухим способом — за допомогою харчової соди, провітрювання на свіжому повітрі чи навіть морозу, який згубний для пилових кліщів.

Не менш важливе й правильне сушіння. Ковдра має висохнути повністю, інакше з’явиться пліснява та стійкий запах. Горизонтальне розкладання, хороша вентиляція і періодичне розпушування допоможуть зберегти форму й чистоту виробу.

Регулярний, але делікатний догляд за ковдрою — запорука гігієни спального місця, здорового мікроклімату в спальні та комфортного сну протягом усього року.