Що робити, якщо навесні жовтіє часник: яке підживлення найкраще для вирішення проблеми

Карбамід. Пожовкле листя часнику зазвичай свідчить про брак азоту, магнію та сірки. Вирішити цю проблему можна за допомогою поживного розчину. У 10 літрах теплої води розчиніть половину столової ложки карбаміду та чверть столової ложки сульфату магнію. Цього вистачить, щоб обробити одну сотку посадок часнику. Вже після однієї процедури листя часнику стане зеленішим, стебло потовстішає, а головка буде набирати маси.

Деревний попіл. Його можна вносити як сухим, так і у вигляді настою. Щоб приготувати настій, треба взяти півтори склянки просіяного попелу та розчинити у відрі води, настояти три години. А потім необхідно полити грядку з часником. У сухому вигляді попіл треба вносити під часник після дощів. Від такого добрива культура гарно росте, бо деревний попіл — це потужне джерело калію та фосфору.