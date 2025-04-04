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Що робити, якщо навесні жовтіє часник: яке підживлення найкраще для вирішення проблеми
Які причини жовтіння листя часнику: чим підживити, щоб культура стала зеленою і головки росли великими.
Напевно, немає таких господарів, які б не вирощували часник на своєму городі. Адже цей овоч — незамінний інгредієнт для багатьох страв, а також консервації. Та досить часто городники навесні стикаються з проблемою пожовтіння листя часнику. Зазвичай це відбувається у травні. Розповідаємо, чому часник починає жовтіти, чим підживити, щоб овоч не хворів.
Які причини того, що часник починає жовтіти
Найчастіше пожовтіння листя часнику відбувається через те, що рослині не вистачає поживних речовин.
Культура має грибкове захворювання. Це перевірити досить просто — треба висмикнути часник і оглянути нижню частину головки.
Якщо часник почав жовтіти, коли на вулиці вже тепло і сухо, то це може означати, що рослині не вистачає вологи.
Ділянка потребує розпушування ґрунту, оскільки часник може не отримувати повітря, вологи та належної кількості корисних речовин.
На рослині завелися шкідники, наприклад, цибулева муха.
Якщо часник жовтіє через шкідників: які найкращі методи боротьби
Нашатир. Цей спосіб вважається найкращим і найпопулярнішим, щоб позбутися шкідників на культурі. Щоб приготувати засіб, необхідно взяти 50 грамів нашатирного спирту й розчинити його у восьми літрах води. Обприскувати й поливати грядку розчином краще увечері, коли немає палючого сонячного проміння.
Сіль. Це також гарний метод, щоб позбутися шкідників. Треба розвести 250 грамів солі у 10 літрах води й полити грядку. А через 10 днів необхідно обробити часник будь-яким засобом від комах.
Якщо часник жовтіє від нестачі поживних речовин: що робити
Карбамід. Пожовкле листя часнику зазвичай свідчить про брак азоту, магнію та сірки. Вирішити цю проблему можна за допомогою поживного розчину. У 10 літрах теплої води розчиніть половину столової ложки карбаміду та чверть столової ложки сульфату магнію. Цього вистачить, щоб обробити одну сотку посадок часнику. Вже після однієї процедури листя часнику стане зеленішим, стебло потовстішає, а головка буде набирати маси.
Деревний попіл. Його можна вносити як сухим, так і у вигляді настою. Щоб приготувати настій, треба взяти півтори склянки просіяного попелу та розчинити у відрі води, настояти три години. А потім необхідно полити грядку з часником. У сухому вигляді попіл треба вносити під часник після дощів. Від такого добрива культура гарно росте, бо деревний попіл — це потужне джерело калію та фосфору.