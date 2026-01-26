Що робити, якщо прорвало трубу у квартирі чи багатоповерхівці: посібник дій

Що робити, якщо прорвало трубу у квартирі

Реклама

Прорив труби сьогодні перестав бути просто побутовою неприємністю, перетворившись на одне з найважчих випробувань для мешканців міст. В умовах війни, постійних обстрілів та перебоїв з опаленням ризик замерзання води у комунікаціях став реальністю, що несе за собою несподівані та масштабні руйнування. Коли вода через пошкоджену систему раптово заливає приміщення, вона знищує меблі та техніку, але що гірше — в умовах морозів та відсутності світла це може призвести до неможливості подальшого перебування в оселі.

Перше: що робити негайно при прориві труби

Коли вода фонтанує або труба почала давати потужний витік, перші хвилини критично важливі — кожна затримка означає додаткові літри води на підлозі та ризик серйозних ушкоджень.

Що потрібно робити, коли прорвало труби

Перш за все, експерти радять перекрити подачу води. Якщо мова йде про квартиру, вентиль на стояку або біля лічильника має бути закритий. Це найефективніший спосіб зупинити потік. Якщо клапан заіржавів і не обертається — негайно телефонуйте у аварійну службу вашого ДУК (домоуправління) або ЖКГ — без перекриття вода буде йти безупинно.

Реклама

Далі вимкніть електрику у зоні прориву. Вода і електрика — поєднання, яке може призвести до короткого замикання і навіть ураження струмом. Вимкнення автоматів у щитку — один із перших заходів безпеки.

Третім кроком має бути локалізація та мінімізація шкоди: підставити відра, використати ганчір’я чи рушники навколо місця прориву, щоб максимально зменшити поширення води та мінімізувати втрати. При цьому важливо не намагатися «латати» великий прорив самотужки надовго — це лише тимчасові заходи до приїзду майстра.

У багатоповерхівках сповістіть сусідів знизу про аварію: швидка інформація може допомогти їм вжити заходів безпеки і уникнути масштабних затоплень.

Куди дзвонити під час прориву

У разі прориву труби слід негайно звертатися до служб, відповідальних за водопостачання та обслуговування будинку. Це можуть бути:

Реклама

диспетчерська служба вашого житлового управління;

аварійна служба ДУК/ЖКГ або ОСББ;

у разі відсутності ефекту — загальноміські «гарячі лінії» (1551, 1557 у деяких містах України тощо);

при серйозних наслідках — також поліція чи ДСНС.

Експерти рекомендують мешканцям, у випадку великих пошкоджень, залишати масові заявки та дзвінки до диспетчерських служб, щоб пришвидшити реагування комунальних служб: якщо лише одна квартира заявить, проблему можуть визнати менш критичною, а якщо дзвонять сотні — реагування прискориться.

Як діяти до приїзду майстра

Поки аварійна служба або сантехнік ще в дорозі, продовжуйте мінімізувати поширення води. Використовуйте підручні засоби — ганчірки, відра, ковдри, щоб затримати витік. За жодних обставин не намагайтеся усунути серйозні пошкодження труби самостійно професійними методами, особливо якщо система під тиском. Такі спроби можуть погіршити ситуацію або зробити ремонт дорожчим.

Відповідальність за ремонт: хто і скільки платить

Питання оплати ремонту труб і подальших наслідків може бути складним і залежить від того, де саме стався прорив:

У випадку з багатоповерхівкою та загальнобудинковими системами (опалення, стояки, батареї у під’їзді) ремонт та відновлення функціонування мають забезпечити керуюча компанія, ОСББ або підприємство, яке обслуговує будинок — саме вони відповідають за комунікації загального користування. Їхні зобов’язання випливають із договору обслуговування і тарифів на утримання будинку, які мешканці щомісяця оплачують.

Реклама

За словами експертів, такі компанії мають проводити ремонт за власний рахунок, оскільки відповідальність за мережі загального користування лежить на них. У випадку приватних керуючих компаній, що конкурують на ринку, ці роботи мають відбуватися максимально швидко, бо їхня репутація та подальший бізнес залежить від якості обслуговування.

Якщо ж прорив стався у внутрішніх підводках чи комунікаціях конкретної квартири, то відповідальність за ремонт та відшкодування збитків найчастіше лежить на власнику квартири. Це стосується ситуацій, якщо проблема виникла після самовільних змін у системі або ушкоджень, які сталися всередині житла.