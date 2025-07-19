Що робити, якщо протекла батарейка та як правильно її утилізувати: корисні поради

Батарейки

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Якщо електронний пристрій не працює після тривалої перерви, причина може бути в протіканні батарейки. Незалежно від бренду, лужні батареї з часом піддаються корозії, особливо якщо їх довго не використовували.

Про це повідомило видання SlashGear.

Найчастіше витік трапляється через накопичення водню всередині батареї, коли її не розряджають. Це створює надмірний тиск і пошкоджує корпус. У результаті хімічні речовини потрапляють на контакти пристрою, пошкоджуючи їх.

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Якщо ви виявили витік, батарейку потрібно негайно вийняти. Це слід робити в захисних рукавичках, щоб уникнути контакту зі шкідливими речовинами. Викидати батарею у звичайне сміття не можна — її вміст токсичний. Правильний спосіб утилізації — помістити батарейку в герметичний пластиковий пакет і здати в спеціалізований пункт переробки.

Контакти пристрою, що зазнали впливу електроліту, можна спробувати очистити. Для цього достатньо нанести кілька крапель лимонного соку або оцту на пошкоджену ділянку, після чого обережно протерти її ватним тампоном. Потім варто обробити цю ж зону ізопропіловим спиртом і знову витерти. Завершальний етап — чистка серветкою з мікрофібри.

Фахівці рекомендують завжди виймати батарейки з гаджетів, які не плануєте використовувати найближчим часом. Це особливо важливо для сезонних пристроїв. Зберігати елементи живлення краще в сухому місці з постійною температурою, в оригінальній упаковці — без контакту з металевими предметами.

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