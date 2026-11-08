Що робити, якщо шматок їжі застряг у горлі: дієві способи допомогти собі самостійно

Що робити після того, як вдалося виштовхнути шматок їжі / © Pexels

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Якщо шматок їжі потрапив не в те горло, ситуація за лічені секунди може стати небезпечною для життя. Особливо складно, коли людина перебуває вдома сама і поруч немає нікого, хто міг би надати допомогу. У такому разі важливо знати, як діяти самостійно, поки не приїхали медики.

Угорське видання Egészségkalauz пояснило, як розпізнати небезпечне перекриття дихальних шляхів і що робити, якщо людина почала задихатися на самоті.

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Головне, що потрібно знати:

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якщо людина може дихати, говорити та сильно кашляти, слід продовжувати кашляти — це допомагає виштовхнути сторонній предмет.

не можна намагатися проштовхнути їжу водою або діставати її пальцями наосліп.

якщо людина не може говорити, кашляти чи нормально вдихнути, потрібно негайно телефонувати до екстрених служб.

якщо поруч нікого немає, можна спробувати виконати прийом Геймліха самостійно або використати спинку стійкого стільця.

навіть після успішного усунення перешкоди бажано звернутися до лікаря.

Як зрозуміти, що їжа перекрила дихальні шляхи

Під час їжі майже кожен хоча б раз стикався із ситуацією, коли шматок їжі або рідина потрапляли не туди. Зазвичай кілька сильних кашльових поштовхів допомагають усунути проблему, і незабаром залишається лише неприємне відчуття.

Однак якщо шматок їжі справді перекриває дихальні шляхи, ситуація стає значно небезпечнішою. Через нестачу повітря організм швидко починає відчувати дефіцит кисню, тому діяти потрібно негайно.

Передусім необхідно оцінити, наскільки сильно перекриті дихальні шляхи.

Якщо людина може вдихати, говорити та інтенсивно кашляти, найімовірніше, повного перекриття немає. У такому разі кашель залишається одним із найефективніших природних механізмів захисту: завдяки сильному потоку повітря сторонній предмет може вийти назовні.

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Тому потрібно продовжувати активно кашляти та стежити, чи поліпшується дихання.

Натомість слабкий кашель або його повна відсутність, неможливість говорити та вдихати, а також лише тихі свистячі звуки можуть свідчити про серйозну закупорку дихальних шляхів.

Якщо людина не може нормально дихати, не можна чекати, що проблема мине сама собою.

Якщо ви задихаєтеся на самоті — телефонуйте 103

Якщо людина перебуває вдома сама і не може ефективно кашляти, говорити чи вдихати, потрібно якомога швидше викликати екстрену допомогу, а саме зателефонувати за номером 103 або 112.

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Якщо телефон поруч, потрібно набрати номер і ввімкнути гучний зв’язок. Це дозволить одночасно спілкуватися з диспетчером і виконувати дії для звільнення дихальних шляхів.

Якщо людина ще може говорити, насамперед потрібно повідомити диспетчеру адресу та пояснити, що вона задихається. Не варто витрачати час на зайві дії з телефоном: у разі повного перекриття дихальних шляхів кожна секунда має значення.

Як виконати прийом Геймліха самостійно

Якщо людина не може ефективно кашляти, говорити або дихати, а поруч нікого немає, вона може спробувати виконати абдомінальні поштовхи самостійно.

Для цього потрібно

Стати рівно та стиснути одну руку в кулак. Розмістити кулак на животі вище пупка, але нижче нижнього краю грудної клітки. Обхопити кулак іншою рукою. Зробити різкий і сильний рух усередину та вгору, натискаючи на живіт.

Мета такого руху — різко підвищити тиск у грудній клітці та дихальних шляхах. Потік повітря, який утворюється внаслідок цього, у деяких випадках може виштовхнути шматок їжі, що перекрив дихання.

За потреби поштовхи можна повторювати. Йдеться не про легке натискання на живіт, а про достатньо сильний рух, який допоможе створити необхідний тиск.

Як допомогти собі за допомогою стільця

Якщо руками не вдається створити достатню силу, можна скористатися стійким предметом, наприклад спинкою міцного стільця.

Верхню частину живота потрібно притиснути до верхнього краю спинки — приблизно в тій самій ділянці, де виконують абдомінальні поштовхи руками.

Після цього слід різко натиснути животом усередину та вгору, щоб створити сильний тиск. За необхідності рух можна повторювати.

Такий спосіб також рекомендує Американський Червоний Хрест для ситуацій, коли людина задихається на самоті й не може самостійно виконати достатньо сильні поштовхи руками.

Водночас важливо дотримуватися обережності: не можна використовувати гострі предмети або меблі з нестійкою конструкцією. Це може призвести до додаткових травм або падіння.

Чому не можна намагатися запити їжу водою

Однією з перших інстинктивних реакцій під час вдавлення може бути бажання випити води, щоб проштовхнути шматок їжі.

Однак якщо дихальні шляхи повністю перекриті, проблема полягає не в тому, що їжа просто застрягла в стравоході. Вона перешкоджає проходженню повітря.

Тому вода не допоможе усунути таку перешкоду і не замінить прийоми першої допомоги. Крім того, якщо людина вже важко дихає та хапає повітря, спроба ковтнути може лише ускладнити ситуацію.

Інша річ, якщо людина нормально дихає та розмовляє, але відчуває, що їжа застрягла в горлі або за грудиною. Це може бути проблемою з ковтанням, а не перекриттям дихальних шляхів. Якщо відчуття не минає або людина навіть не може проковтнути слину, необхідно звернутися по медичну допомогу.

Чому не можна діставати їжу пальцями наосліп

Коли людина задихається, природним бажанням може бути спроба самостійно витягнути шматок їжі з горла.

Однак якщо сторонній предмет не видно, намагатися намацати його пальцями небезпечно. Так можна випадково проштовхнути їжу ще глибше в дихальні шляхи.

Саме тому рекомендації з першої допомоги не радять робити сліпі рухи пальцями в роті та горлі. Видаляти можна лише той предмет, який чітко видно і який можна легко дістати.

Що відбувається, якщо людина майже не може дихати

Повне перекриття дихальних шляхів дуже швидко може призвести до критичного стану. Через зниження рівня кисню в крові можуть виникнути сплутаність свідомості, слабкість, а згодом — втрата свідомості.

Саме тому небезпечно розраховувати, що ще є достатньо часу. Якщо людина перебуває сама, викликати допомогу потрібно тоді, коли вона ще фізично здатна це зробити.

Якщо шматок їжі не вдається усунути, необхідно продовжувати виконувати абдомінальні поштовхи або використовувати стійкий предмет для створення тиску, поки дихальні шляхи не звільняться або не прибудуть медики.

Важливо викликати швидку якомога раніше. Якщо людина знепритомніє, вона вже не зможе самостійно виконувати рятувальні дії.

Чому телефон під час їжі може врятувати життя

Людям, які живуть самі, варто заздалегідь подумати, де вони залишають телефон під час їжі.

Це не означає, що кожен прийом їжі становить небезпеку. Однак у разі справжнього удушення часу на пошуки допомоги може бути дуже мало.

Тому краще тримати телефон поруч, а не залишати його в іншій кімнаті. Якщо виникне небезпечна ситуація, можна буде швидко викликати екстрені служби та паралельно виконувати прийоми самодопомоги.

Чи допомагають спеціальні пристрої проти удушення

Останніми роками на ринку з’явилися спеціальні пристрої, які працюють за принципом всмоктування та призначені для видалення сторонніх предметів із дихальних шляхів.

Однак вони не повинні замінювати перевірені методи першої допомоги.

Після аналізу міжнародних рекомендацій за 2025 рік британська організація Resuscitation Council UK наразі не підтримує і не відкидає використання таких пристроїв, оскільки для остаточних висновків потрібні додаткові якісні дослідження.

Організація наголошує, що перевагу слід віддавати традиційним методам першої допомоги, які можна застосувати негайно.

Тому в екстреній ситуації не варто витрачати дорогоцінний час на пошуки та підготовку спеціального пристрою, якщо людина вже не може дихати.

Що робити, якщо шматок їжі вдалося виштовхнути

Якщо дихальні шляхи звільнилися і людина знову може нормально дихати, це ще не означає, що небезпека повністю минула.

Абдомінальні поштовхи створюють значний тиск, тому в окремих випадках можуть спричинити травми. Саме тому після порятунку за допомогою прийому Геймліха рекомендується пройти медичне обстеження, щоб виключити можливі ускладнення.

Особливо важливо звернутися до лікаря, якщо після інциденту з’явилися:

біль у грудях або животі;

утруднене дихання;

проблеми з ковтанням;

кашель, який не минає;

відчуття, ніби щось досі залишилося в горлі.

Запитання користувачів соцмереж

Якщо я можу кашляти, чи означає це, що дихальні шляхи не повністю перекриті?

Зазвичай так. Якщо людина може сильно кашляти, вдихати повітря та розмовляти, найімовірніше, дихальні шляхи перекриті лише частково. У такому разі потрібно продовжувати кашляти, оскільки це може допомогти виштовхнути шматок їжі.

Що робити, якщо я задихаюся і перебуваю вдома сама?

Потрібно викликати екстрену допомогу, а також спробувати виконати абдомінальні поштовхи: стиснути руку в кулак, розмістити її вище пупка, обхопити іншою рукою та різко натискати всередину й угору. Також можна використати спинку стійкого стільця.

Якщо я змогла відкашляти шматок їжі, чи потрібно звертатися до лікаря?

Якщо для усунення перешкоди довелося виконувати абдомінальні поштовхи або інші рятувальні дії, медичне обстеження рекомендоване навіть за хорошого самопочуття. Якщо залишаються кашель, біль у грудях або животі, утруднене дихання чи ковтання, звернутися по допомогу потрібно обов’язково.

Що робити, якщо я можу дихати, але відчуваю, що їжа застрягла?

Можливо, шматок їжі застряг не в дихальних шляхах, а в стравоході. Якщо людина не може навіть проковтнути слину, у неї посилюється слиновиділення або неприємні відчуття не минають, потрібна термінова медична допомога. Повне перекриття стравоходу може потребувати невідкладного ендоскопічного втручання.

Чому під час їжі постійно виникає відчуття, що шматок їжі застрягає в горлі?

Регулярне застрягання їжі не є нормою. Причиною можуть бути звуження стравоходу, запальні захворювання, порушення його моторики або інші патології. Якщо проблема повторюється, варто пройти обстеження у гастроентеролога.

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