Майже кожен власник смартфона стикався з проблемою, коли батарея починає розряджатися буквально за кілька годин — навіть без активного користування. Здається, телефон працює в нормальному режимі, але заряд тане просто на очах. Причина може бути не у зношеному акумуляторі, а у прихованій функції, яка постійно тягне енергію з батареї. Якщо її вимкнути, ваш смартфон почне тримати заряд у кілька разів довше.

Що робити, якщо швидко сідає батарея смартфона

Функція, через яку сідає батарея — це «геолокація». Вона постійно відстежує ваше місцезнаходження, навіть коли ви не користуєтеся картами чи навігатором. Багато додатків — погода, соціальні мережі, камера, магазини, мають доступ до геолокації, тому телефон цілодобово працює у фоновому режимі. У результаті акумулятор розряджається вдвічі швидше, а процесор постійно навантажений.

Як вимкнути геолокацію на телефоні та заощадити заряд

На Android:

Відкрийте «Налаштування», віднайдіть вкладку «Безпека та місцезнаходження» або «Локація».

Вимкніть перемикач «Визначення місцезнаходження».

Або виберіть «Доступ до геолокації» лише для потрібних застосунків.

На iPhone:

Перейдіть у «Налаштування», далі «Конфіденційність» і знайдіть там «Служби геолокації».

Вимкніть геолокацію повністю або залиште її лише для важливих програм, наприклад, навігатора.

Якщо не хочете вимикати GPS повністю, активуйте його лише під час подорожей або користування мапами.