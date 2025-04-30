Що робити, якщо туя жовтіє: поради, які врятують дерево

Жовта туя на подвір’ї: як обрізати, чим підживити та коли чекати результат — поради для садівників / © pixabay.com

Реклама

Якщо ваша зелена туя почала жовтіти, не зволікайте — це тривожний сигнал. Хвоя цієї рослини не опадає самостійно, тому важливо вчасно втрутитися та допомогти дереву відновитися.

Про це пише ElegantWoman.

Пожовтіння може свідчити про неправильний догляд, нестачу поживних речовин або проблеми з корінням.

Реклама

Фахівці радять діяти рішуче. Насамперед, обріжте всі сухі та пожовклі гілки садовими ножицями. Також варто обрізати верхівку туї на 10–15 см, щоб зупинити ріст вгору — це дозволить спрямувати сили на укорінення.

Подбайте про ґрунт: додайте під кожну тую шар кислого торфу або змішайте його з верхнім шаром ґрунту. Обов’язково внесіть спеціальне хвойне добриво — у кількості приблизно 25 г на одне дерево.

Навесні фахівці радять провести обробку рослини в кілька етапів: спочатку розчином "Епіну", через 10 днів — "Цирконом", ще через 10 — розведеним коров’яком (100 г на 4 л води).

Уже за кілька місяців рослина відновиться, і ви знову побачите її густу, здорову хвою.

Нагадаємо, раніше ми писали, як визначити кислотність ґрунту в домашніх умовах.