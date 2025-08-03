Що робити, якщо знайшли куряче яйце біля дому: народні прикмети, які не варто ігнорувати

Якщо знайшли яйце біля дому / © www.freepik.com/free-photo

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За народними прикметами яйце, що лежить під порогом, біля воріт чи прямо на стежці до будинку, вважається магічним знаком. Наші предки були переконані, що це може бути не до добра, хоча іноді це вважалося гарною прикметою.

Яйце біля дому: добрий знак чи попередження

Яйце біля дверей чи порогу. У народі вважалося, що яйце під порогом, це ознака чужого втручання. Такий предмет часто використовували у ритуалах на нещастя, хвороби та сварки в родині.

Яйце на подвір’ї чи на городі. Це може бути знак приросту, родючості чи прибутку, особливо якщо поруч є власні кури. Та коли це місце не призначене для птахів, варто бути обережними, бо народні прикмети вказують на можливу спробу зіпсувати ваш добробут.

Яйце зі слідами крові чи тріщинами. Такі знахідки найчастіше пов’язують із негативною енергетикою, псуванням і заздрощами. В народі казали: «Яйце з тріщиною — тріщина в домі». Тобто можливі конфлікти чи великі втрати.

Що робити, якщо знайшли яйце біля будинку

Не беріть голими руками. Завжди використовуйте ганчірку, паличку чи рукавички, не варто допускати прямого контакту.

Не заносьте яйце до хати. За повір’ям, можна таким чином занести до оселі ту енергію, яка закладена в предметі — добру чи злу.

Позбудьтесь яйця. Найкраще, закопати подалі від дому, викинути у проточну воду річки чи струмка. У селах іноді спалювали яйце, читаючи молитву «Отче наш».

Очистіть двір. Обійдіть будинок із запаленою свічкою, покропіть вхід святою водою, а на ніч залиште біля порогу жменю солі.

Прочитайте захисну молитву. Наприклад, «Псалом 90» чи молитву «До Ангела-Хоронителя».

Коли знайдене яйце — це добрий знак

Якщо ви знайшли яйце біля гнізда, яке звила курка десь у кутку двору, це може бути передвістям прибутку, гарних новин чи народження дитини. У таких випадках його навіть залишали, вважаючи за добрий знак.