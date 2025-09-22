Що робити, якщо знайшли куряче яйце на городі чи подвір’ї: народні прикмети

Яйце / © pixabay.com

Куряче яйце здавна вважається одним із найсильніших інструментів у чорній магії. За повір’ями, саме з його допомогою наводять порчу — як на окрему людину, так і на всю родину.

Про це пише «РадіоТрек».

Якщо ви натрапили на яйце біля будинку, на городі чи у дворі, слід бути особливо обережними. Народна мудрість радить не торкатися яйця руками, адже воно може нести негативну енергетику.

Чому яйце вважається небезпечним?

Вважається, що «заговорене» яйце може завдати шкоди здоров’ю, принести в дім злидні чи навіть накликати біду. Саме тому піднімати його потрібно лише за допомогою лопати чи совка.

Як правильно позбутися яйця?

Знайдене яйце кладуть на картон чи іншу поверхню, підпалюють і чекають, доки воно повністю згорить. Якщо під час горіння з’являється чорний дим — за прикметами це ознака, що на яйце справді було наведено порчу. Після ритуалу попіл обов’язково закопують у землю, а місце обробляють святою водою.

Великоднє яйце — особливий знак

Окрема прикмета стосується писанок чи крашанок. Якщо знайти таке яйце на вулиці — це вже тривожний сигнал. А якщо великоднє яйце з’явилося в середині будинку, то, за повір’ями, негативна енергія вже встигла поширитися всім житлом.

У такому разі, аби очистити оселю, радять провести обряд спалення яйця, а також пройтися кімнатами з молитвою та святою водою.

До слова, згідно з народними прикметами, не можна просто викидати старий гаманець, щоб не образити «енергію грошей». Натомість його варто спалити, щоб очиститися від фінансових невдач, або закопати, щоб нейтралізувати його енергію. Для «щасливого» гаманця існує особливий ритуал: його не викидають, а передають позитивну енергетику новому аксесуару, промовляючи спеціальні слова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.