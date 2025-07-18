Що робити, коли запізнилися на потяг: провідниця пояснила

Що робити, коли запізнилися на потяг / © t.me/UkrzalInfo

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Українців часто хвилює питання: що робити, якщо не встиг сісти на свій потяг на початковій станції?

Ситуацію пояснила провідниця «Укрзалізниці» у своєму ТікТок-акаунті.

Ваш квиток дійсний: деталі правила

За її словами, якщо пасажир запізнився, він має право сісти до потяга на будь-якій наступній зупинці за маршрутом. Головне, щоб квиток залишався дійсним, тобто дата, напрямок і місце були зазначені правильно. Ця порада особливо корисна, коли квитків з вашої бажаної станції відправлення немає — ви можете придбати квиток з попередньої станції, а сісти вже на тій, яка вам потрібна.

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Цей «лайфгак» неабияк потішив користувачів соцмереж, які жартують, що така інформація «рятує життя». Особливо влітку, коли квитки дефіцитні, а запізнення через затори — звична справа.

Отож, зберігайте спокій і не панікуйте. Краще скористайтеся можливістю сісти на наступній зупинці, ніж втратити квиток чи ризикувати, намагаючись заскочити до потяга останньої миті.

Нагадаємо, в Україні розпал сезону відпусток, і тисячі людей активно планують свої подорожі. Не дивно, що квитки на потяги «Укрзалізниці» розлітаються миттєво, особливо на популярні напрямки. Часто місць може не бути вже за кілька хвилин після відкриття продажу. Однак навіть якщо на потрібну дату квитків немає в наявності, не варто втрачати надію. Ділимося лайфгаками, як можна «спіймати» потрібний квиток.