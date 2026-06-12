Що робити, щоб деруни й оладки не вбирали олію: професійні кухарі додають цей секретний інгредієнт

Що зробити, щоб деруни не вбирали олію / © Фото з відкритих джерел

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Багато господинь стикаються з проблемою, коли деруни та оладки після смаження стають надто масними. Замість апетитної хрусткої скоринки вони буквально просочуються олією, через що страва втрачає свій неймовірний смак і стає важкою для шлунку. Проте професійні кухарі давно знають простий секрет, який допомагає уникнути цієї проблеми. Для цього до тіста чи картопляної маси додають звичайний крохмаль.

Чому крохмаль допомагає вирішити проблему

Крохмаль працює як природний абсорбент вологи і сприяє швидкому утворенню золотавої скоринки на поверхні дерунів та оладок. Завдяки цьому вони менше контактують з олією під час смаження і не встигають увібрати її надлишок.

Крім того, крохмаль робить текстуру страви щільнішою і повітрянішою одночасно, що особливо важливо для дерунів.

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Скільки крохмалю потрібно додавати в тісто

Для дерунів зазвичай достатньо 1–2 столових ложок картопляного або кукурудзяного крохмалю на 1 кілограм натертої картоплі. Для оладок вистачить столової ложки на 500 грамів тіста. Більша кількість може зробити готову страву занадто щільною.

Професійні кухарі радять добре розігрівати сковороду перед початком смаження. Якщо олія недостатньо гаряча, деруни й оладки починають активно її вбирати. Також важливо не наливати надто багато олії та після приготування викладати готові вироби на паперові рушники, які швидко вберуть залишки жиру.

Який крохмаль краще вибрати для тіста

Для дерунів найкраще підходить картопляний крохмаль, оскільки він добре поєднується з картопляною масою і підсилює хрусткість скоринки.

Для оладок можна використовувати як картопляний, так і кукурудзяний крохмаль. Останній робить текстуру готової страви ніжнішою і легшою.

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