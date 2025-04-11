Що робити, щоб паска довше не черствіла: хитрощі, які збережуть смак свята

Що робити, щоб паска довше не черствіла / © unsplash.com

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Перед тим як зберігати, обов’язково дайте пасці охолонути. Якщо покласти її гарячою, волога, що утворюється, може спричинити появу цвілі. Тому варто залишити її на решітці, щоб вона охолола рівномірно і вся волога випарувалася.

Паска може залишатися свіжою за кімнатної температури протягом 3-4 днів, але для того, щоб зберегти її м’якість на довше, важливо правильно її зберігати.

Покладіть паску в бавовняний чи лляний рушник, а потім – в пакет чи контейнер. Такий спосіб зберігання дозволяє тісту “дихати”, одночасно не даючи йому висихати.

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Найкращим варіантом для зберігання буде контейнер з кришкою або пакет із застібкою. Для підтримання оптимального рівня вологи можна покласти всередину шматочок яблука чи апельсинової шкірки, які збережуть повітря вологим.

Важливо пам'ятати, що холодильник не підходить для зберігання випічки, адже там тісто черствіє набагато швидше. Краще вибрати прохолодне, сухе місце, як комора чи шафа.

Якщо потрібно зберегти паску надовго, можна її заморозити. Для цього обгорніть її в плівку та фольгу. Розморожуйте при кімнатній температурі, і вона знову буде свіжою.

Що робити, якщо паска вже зачерствіла: не поспішайте викидати

Якщо паска вже почала черствіти, її можна оживити за допомогою кількох простих методів.

Загорніть паску у фольгу та помістіть її в розігріту до 100-120°C духовку на 10-15 хвилин. Потім залиште її в фользі на кілька хвилин — тісто вбере вологу й знову стане м’яким.

Покладіть паску на друшляк або сито над каструлею з киплячою водою, накрийте її кришкою або мискою. Пар зробить випічку м’якшою. Важливо не тримати її занадто довго, щоб вона не стала занадто вологою.

Загорніть паску у вологий паперовий рушник і покладіть її в мікрохвильовку на 10-15 секунд. Якщо потрібно, повторіть процедуру. Найкраще їсти її одразу, оскільки вона знову може швидко стати сухою.