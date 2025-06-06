Що робити, щоб шпаки не їли черешню: елементарні методи відлякування птахів

Чим відлякати шпаків від черешні / © Pixabay

Реклама

Насправді, шпаки приносять саду і городу користь, адже допомагають боротися зі шкідниками. Проте вони надто полюбляють стиглі ягоди черешні, а тому в цей період їх намагаються відігнати з ділянки. Як це зробити, розповіли у виданні “Земляк”.

Буває непросто відлякати шпаків з саду. Проте це не означає, що варто просто попрощатися з урожаєм. Ви можете використати спеціальну сітку для плодових дерев.

Якщо накрити дерево такою сіткою, птахи не зможуть до дістатися до омріяних плодів. Крім того, якщо якийсь шпак випадково потрапить у сітку, він почне шуміти, що слугуватиме сигналом іншим птахам уникати цієї території через небезпеку.

Реклама

Можна скористатися альтернативою, якщо у вас немає спеціальної сітки, і взяти рибацьку, проте її важко самотужки закріпити на високому дереві без допомоги. Якщо ж це зробити не вдається, варто спробувати встановити звуковий відлякувач. Він імітує крики хижих птахів або поранених шпаків, щоб відлякати непроханих гостей. Радіоприймач закріплюється прямо на гілках дерева

Не менш ефективним буде розміщення опудала хижака. Важливо регулярно міняти і звуки, й розташування опудала, адже шпаки досить розумні і швидко звикають як до шуму, так і до постійних предметів.

Ще одним популярним способом, який досі застосовують багато садівників, є підвішування блискучих дисків на гілках — вони відбивають сонячне світло, чим відлякують птахів. Проте цей метод працює лише за ясної та вітряної погоди.

Іноді радять також повісити на верхівках дерева шапку — для птахів вона може нагадувати кота, тож вони утримуватимуться від наближення до черешні.

Реклама