Що робити, щоб сирі дрова добре горіли та віддавали максимальну кількість тепла

Як розпалити сирі дрова / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Сирі дрова — одна з найпоширеніших проблем у власників камінів, печей та твердопаливних котлів. Вони погано розгораються, тріщать, дають мало тепла й активно чадять. Але навіть такі дрова можна змусити горіти правильно, якщо знати кілька дієвих прийомів. Розповідаємо про прості й ефективні способи, які допоможуть отримати максимум тепла навіть від сирої деревини.

Чому сирі дрова дають мало тепла

Волога випаровується й забирає до 30-40% теплової енергії. Тому вони:

горять довше;

Реклама

дають слабше полум’я;

утворюють більше диму.

Та якщо правильно розпалювати таку деревину, можна суттєво зменшити ці недоліки.

Що робити, щоб сирі дрова добре горіли й давали багато тепла

Вологість дров сильно впливає на процес горіння. Сирі поліна містять багато води, яка випаровується під час нагрівання, забираючи частину теплової енергії. Однак правильна техніка розпалювання та належна циркуляція повітря можуть значно покращити результат.

Реклама