Що робити з чорнобривцями після цвітіння: як перетворити їх на безцінне добриво для городу

Як приготувати компост із чорнобривців / © Unsplash

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Не поспішайте викидати чорнобривці після завершення цвітіння. Cадівниче видання Gardenino радить використовувати здорові рослини як органічний матеріал для компосту або повертати їх у ґрунт після подрібнення. Тож восени яскраві квіти можуть принести користь городу навіть після того, як втратили декоративний вигляд.

Як правильно зробити компост із чорнобривців

Після завершення цвітіння зріжте надземну частину рослини та огляньте її. Для компосту підходять здорові стебла, листя та відцвілі суцвіття. Якщо на чорнобривцях є явні ознаки гнилі, плісняви або хвороб, їх краще не додавати до домашньої компостної купи.

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Великі стебла варто попередньо порізати секатором на невеликі шматочки. Чим дрібніші рослинні залишки, тим більша площа контакту з мікроорганізмами і тим легше вони розкладаються.

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Подрібнені чорнобривці не варто складати в компост одним товстим шаром. Чергуйте їх із сухим листям, дрібними гілочками, травою або іншими рослинними рештками. Компост має залишатися вологим, але не перетворюватися на мокру масу. Періодичне перемішування допоможе забезпечити доступ повітря та рівномірне перегнивання.

Є ще простіший спосіб використати чорнобривці після цвітіння

Якщо не хочете робити окрему компостну купу, подрібнені здорові рослини можна використати безпосередньо на городі. Їх розкладають на звільненій після врожаю грядці та злегка закладають у верхній шар ґрунту. Протягом осені й зими рослинна маса поступово розкладатиметься та повертатиме органічну речовину в ґрунт.

Ще один варіант — залишити коріння чорнобривців у землі, а надземну частину зрізати. Але не варто сприймати чорнобривці як універсальне добриво, яке саме по собі замінить усі підживлення. Основна користь у цьому випадку — повернення органічної маси в ґрунт.

Не обов’язково чекати, поки рослини повністю висохнуть. Якщо вони здорові, їх можна переробити одразу після завершення сезону. А наступної весни використати готовий компост під овочеві та декоративні культури.

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