Що робити з малиною після збирання урожаю, щоб наступного року мати удвічі більше ягід

Малина — одна з найулюбленіших ягід усіх українців, тому росте на кожній присадибній ділянці. Проте навіть досвідчені господарі не завжди знають, що після збирання врожаю ця культура потребує не меншої уваги, ніж у період цвітіння. Саме правильний догляд у цей період є запорукою подвійного врожаю наступного сезону.

Вирізайте старі пагони. Після збирання останніх ягід слід одразу обрізати старі пагони. Вони вже не дадуть урожаю, а лише забиратимуть живлення у молодих гілок. Зазвичай це дворічні стебла, які легко впізнати: вони товстіші, темніші та іноді мають тріщини. Обрізайте під саму землю, не залишаючи пеньків. Щоб уникнути розповсюдження хвороб, після роботи продезінфікуйте секатор.

Полив і мульчування. Після плодоношення малина починає формувати бруньки на наступний рік, тому в цей період їй дуже потрібна волога. Поливайте 2 рази на тиждень, особливо в посушливу погоду. Після поливу замульчуйте ґрунт тирсою, соломою чи скошеною травою, щоб зберегти вологу та зменшити ріст бур’янів.

Формування куща. Залиште 5-7 найсильніших молодих пагонів на кожному кущі. Усі слабкі, тонкі чи ті, що ростуть надто щільно, слід видалити. Так ви не лише покращите вентиляцію, а й стимулюєте рослину до формування більших ягід наступного сезону.

Підживлення. Щоб пагони встигли зміцніти до морозів, малині потрібне фосфорно-калійне підживлення. Воно зміцнює кореневу систему та сприяє закладенню квіткових бруньок. Підійдуть: деревна зола — 1 склянка на 10 л води, суперфосфат і сульфат калію, спеціальні добрива для ягідних культур. Азотні добрива в цей період давати не можна, вони викличуть ріст зелені замість підготовки до зими.