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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
142
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2 хв

Що робити з малиною після збирання урожаю, щоб наступного року мати удвічі більше ягід

Наприкінці літа догляд за малиною не закінчується, навпаки, саме зараз ви закладаєте основу майбутнього врожаю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що робити з малиною після збирання ягід

Що робити з малиною після збирання ягід / © lady.tsn.ua

Малина — одна з найулюбленіших ягід усіх українців, тому росте на кожній присадибній ділянці. Проте навіть досвідчені господарі не завжди знають, що після збирання врожаю ця культура потребує не меншої уваги, ніж у період цвітіння. Саме правильний догляд у цей період є запорукою подвійного врожаю наступного сезону.

Як доглядати за кущами малини після збирання урожаю

  • Вирізайте старі пагони. Після збирання останніх ягід слід одразу обрізати старі пагони. Вони вже не дадуть урожаю, а лише забиратимуть живлення у молодих гілок. Зазвичай це дворічні стебла, які легко впізнати: вони товстіші, темніші та іноді мають тріщини. Обрізайте під саму землю, не залишаючи пеньків. Щоб уникнути розповсюдження хвороб, після роботи продезінфікуйте секатор.

  • Полив і мульчування. Після плодоношення малина починає формувати бруньки на наступний рік, тому в цей період їй дуже потрібна волога. Поливайте 2 рази на тиждень, особливо в посушливу погоду. Після поливу замульчуйте ґрунт тирсою, соломою чи скошеною травою, щоб зберегти вологу та зменшити ріст бур’янів.

  • Формування куща. Залиште 5-7 найсильніших молодих пагонів на кожному кущі. Усі слабкі, тонкі чи ті, що ростуть надто щільно, слід видалити. Так ви не лише покращите вентиляцію, а й стимулюєте рослину до формування більших ягід наступного сезону.

  • Підживлення. Щоб пагони встигли зміцніти до морозів, малині потрібне фосфорно-калійне підживлення. Воно зміцнює кореневу систему та сприяє закладенню квіткових бруньок. Підійдуть: деревна зола — 1 склянка на 10 л води, суперфосфат і сульфат калію, спеціальні добрива для ягідних культур. Азотні добрива в цей період давати не можна, вони викличуть ріст зелені замість підготовки до зими.

  • Огляньте малинник, щоб не було хвороб та шкідників. Після збирання врожаю добре видно, чи є на кущах ознаки хвороб або шкідників. Перевірте листя на плями, скручування, сліди гусені. За потреби обробіть кущі малини біопрепаратами чи мильним розчином.

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