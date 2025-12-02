ТСН у соціальних мережах

Що робити з пересушеним волоссям узимку: поради, які реально діють

Узимку волосся слабшає, випадає та швидше жирніє, і звичний догляд уже не рятує. Лікарка пояснила, що змінити, щоб уникнути проблем.

Дар'я Щербак
Волосся

Волосся / © pexels.com

Взимку волосся особливо вразливе: мороз, сухе повітря та перепади температур одночасно погіршують його стан. Волосся слабшає, швидше жирніє та втрачає блиск.

Дерматовенерологиня і косметологиня Ганна Кравчук розповіла, як правильно доглядати за ним у холодний сезон.

Чому волосся страждає від холоду

У мороз судини на шкірі голови звужуються, через що кровообіг сповільнюється. Волосяні цибулини отримують менше поживних речовин — вітамінів та мікроелементів. Це призводить до того, що волосся тоншає, стає слабким і більше випадає.

Лікарка радить обов’язково носити натуральну й не тісну шапку, а довге волосся ховати під одяг. Узимку вологість повітря майже нульова, тому кінчики швидше пересихають і січуться.

Як правильно мити волосся у зимовий сезон

Оскільки через шапки волосся швидше жирніє, мити його можна так часто, як потрібно — навіть щодня. Але важливо обирати м’який шампунь із рН 4,5–5,5 без агресивних ПАР, як-от SLS чи SLES.

Експертка наголошує, що взимку звичний шампунь може «працювати» гірше, адже потреби волосся змінюються. Якщо ефект не задовольняє — варто замінити засіб на інший.

Мити голову треба теплою або прохолодною водою, а рушник не тримати довше 5–7 хвилин, щоб не посилювати вироблення шкірного жиру.

Що додати в догляд

Холод — це не лише про сухість, а й про потребу у глибокому відновленні. Взимку варто використовувати живильні маски, захисні кондиціонери, емульсії та сироватки.

Корисні компоненти, на які варто звертати увагу: прополіс, маточне молочко, пантенол, протеїни, гіалуронова й молочна кислоти, арганова та жожобова олії.

Для дуже сухого волосся ефективним буде незмивний термозахисний спрей, але наносити його потрібно завчасно, щоб вода у складі не замерзла на морозі.

Пошкодженому та ламкому волоссю допоможуть зміцнювальні маски 1–2 рази на тиждень з невисоким вмістом протеїнів і кератину.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати трояндову воду вдома, яка є еліксиром для сяйва шкіри та волосся.

