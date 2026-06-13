Що робити з пом’ятою полуницею: корисні ідеї щоб не викидати ягоди

Полуниця / © Pixabay

Реклама

Пом’ята полуниця часто виглядає не надто апетитно, але це ще не означає, що її потрібно одразу викидати. Якщо ягоди не мають цвілі, неприємного запаху чи ознак бродіння, з них можна приготувати багато смачних речей — від лимонаду до соусу для млинців.

Про головні лайфгаки розповідає ТСН.ua

Що приготувати з пом’ятої полуниці

1. Полуничний лимонад

Пом’яту полуницю можна перебити блендером із лимонним соком, водою та цукром або медом. За бажанням додайте м’яту, лід і газовану воду. Це один із найшвидших способів використати ягоди, які вже не підходять для подачі цілими.

Реклама

2. Смузі з полуницею

Для смузі зовнішній вигляд ягід не має значення. Змішайте полуницю з бананом, йогуртом, кефіром або молоком. Щоб напій був густішим, можна додати вівсянку або трохи сиру.

3. Соус до млинців і сирників

Полуницю можна проварити кілька хвилин із цукром і невеликою кількістю лимонного соку. Якщо хочете густіший соус, додайте трохи крохмалю, розведеного у воді. Такий соус пасує до млинців, сирників, морозива, вафель і каші.

4. Начинка для вареників або пиріжків

Пом’яту полуницю можна використати як начинку, але важливо прибрати зайву вологу. Наріжте ягоди, змішайте з цукром і додайте трохи крохмалю — він допоможе втримати сік усередині тіста.

5. Швидке варення

Якщо полуниці багато, зробіть швидке варення. Засипте ягоди цукром, залиште на деякий час, а потім проваріть кілька хвилин. Таке варення можна подавати до чаю, млинців або використовувати як начинку.

Реклама

6. Полуничне пюре

Перебийте ягоди блендером із невеликою кількістю цукру. Таке пюре можна додавати до йогурту, каші, морозива, сирників або використовувати для десертів без випічки.

7. Заморозка у вигляді пюре

Якщо немає часу готувати одразу, пом’яту полуницю можна заморозити. Найкраще — у вигляді пюре. Розлийте його у форми для льоду або невеликі контейнери. Потім такі порції зручно додавати у смузі, лимонад чи соуси.

Чого не варто робити з пом’ятою полуницею

Не варто довго зберігати такі ягоди в холодильнику, бо вони псуються швидше за цілі. Також не слід намагатися «врятувати» полуницю, якщо на ній уже з’явилася цвіль. Навіть якщо зіпсована лише одна ягода, сусідні краще уважно перевірити.

Пом’ята полуниця — не проблема, якщо ягоди ще свіжі. Її можна використати для лимонаду, смузі, варення, соусу, начинки або заморозити у вигляді пюре. Головне — не відкладати приготування надовго і не використовувати ягоди з ознаками псування.

Реклама

Новини партнерів