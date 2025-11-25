ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Що робити з продуктами під час блекауту: скільки вони можуть зберігатися, як вберегти їжу від псування

В Україні під час війни блекаути стали частим явищем. Раптове відключення електроенергії може тривати від кількох годин до кількох днів. У цей час особливо важливо знати, як зберігати продукти, щоб уникнути харчових отруєнь і не втратити їжу даремно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Зберігання їжі під час відключення електроенергії

Зберігання їжі під час відключення електроенергії / © pexels.com

Уявіть ситуацію: відключили світло, а холодильник і морозильна камера повні продуктів. Одразу хочеться все викинути? Не поспішайте. Ми підготували прості та надійні поради, що можна залишити, а що краще викинути.

Холодильник

Якщо дверцята холодильника закриті, продукти зберігаються безпечно до 4 годин. Відкривати холодильник варто якомога рідше — це допоможе довше зберегти холод.

Якщо у вас немає термометра для холодильника, саме час його придбати. Це допоможе контролювати температуру до блекауту. Оптимальна температура холодильника: 2–3 °C. Навіть найкращі моделі холодильників потребують перевірки.

Що можна їсти після 4 годин відключення

Якщо електрики немає понад 4 години, їжу можна ще безпечно споживати до 2 годин, якщо температура всередині холодильника залишається в діапазоні 2–3 °C. Після цього ризик харчового отруєння зростає.

Простіше спитати себе: «Якби я приніс цю їжу на пікнік і вона весь день стояла на столі, чи я все ще її їв би?»

Якщо сумніваєтесь — скористайтеся нашим корисним гідом: що викидати, а що залишати.

Їжу, що треба викинути

  • М’ясо, птиця та риба: сирі та готові страви, делікатеси, хот-доги, запіканки, салати та паста з цими продуктами.

  • Молочні продукти: йогурт, сметана, вершки, крем-сир, рікота, страви на їх основі (чізкейк, канолі, дитяче харчування після відкриття).

  • Рослинне молоко: вівсяне, мигдальне, соєве, кокосове.

  • Яйця: сирі, варені та страви з яєць (фрітата, креми, лимонний курд).

  • М’які сири: у блоці або терті.

  • Тофу та замінники м’яса на рослинній основі.

  • Фрукти та овочі: порізані, варені, готові салати, свіжі соки.

  • Тісто: для піци, печива, булочок, круасанів.

  • Соуси та заправки: домашній майонез, кремові соуси, томатний, устрицевий — якщо продукти понад 8 годин були за температури вище 10 °C.

Їжу, що можна залишити

  • Молочні продукти: масло, маргарин.

  • Сири твердих сортів: швейцарський, пармезан, пекоріно — блоками, скибками або терті.

  • Фрукти та овочі: цілі, сирі, сушені або консервовані; зелень.

  • Випічка: хліб, булочки, бейгли, кекси, тортильї.

  • Соуси та заправки: кетчуп, гірчиця, гострий соус, джеми, горіхові пасти, оцтові заправки, мариновані огірки та оливки.

Якщо продукту немає у переліку — не ризикуйте. Краще викинути, ніж ризикувати харчовим отруєнням.

Морозильна камера

Під час блекауту заморожені продукти зберігаються довше, ніж охолоджені:

  • Повна морозильна камера: до 48 годин

  • Напівпорожня: до 24 годин, якщо дверцята не відкривати

Якщо продукти щільно складені разом, вони допомагають підтримувати холод, як люди, що зігріваються обіймами. Оптимальна температура морозильної камери: -18 °C.

Якщо продукти трохи відтанули — їх можна заморозити повторно, проте якість їжі трохи погіршиться.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie