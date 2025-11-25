Що робити з продуктами під час блекауту: скільки вони можуть зберігатися, як вберегти їжу від псування

Зберігання їжі під час відключення електроенергії / © pexels.com

Уявіть ситуацію: відключили світло, а холодильник і морозильна камера повні продуктів. Одразу хочеться все викинути? Не поспішайте. Ми підготували прості та надійні поради, що можна залишити, а що краще викинути.

Холодильник

Якщо дверцята холодильника закриті, продукти зберігаються безпечно до 4 годин. Відкривати холодильник варто якомога рідше — це допоможе довше зберегти холод.

Якщо у вас немає термометра для холодильника, саме час його придбати. Це допоможе контролювати температуру до блекауту. Оптимальна температура холодильника: 2–3 °C. Навіть найкращі моделі холодильників потребують перевірки.

Що можна їсти після 4 годин відключення

Якщо електрики немає понад 4 години, їжу можна ще безпечно споживати до 2 годин, якщо температура всередині холодильника залишається в діапазоні 2–3 °C. Після цього ризик харчового отруєння зростає.

Простіше спитати себе: «Якби я приніс цю їжу на пікнік і вона весь день стояла на столі, чи я все ще її їв би?»

Якщо сумніваєтесь — скористайтеся нашим корисним гідом: що викидати, а що залишати.

Їжу, що треба викинути

М’ясо, птиця та риба: сирі та готові страви, делікатеси, хот-доги, запіканки, салати та паста з цими продуктами.

Молочні продукти: йогурт, сметана, вершки, крем-сир, рікота, страви на їх основі (чізкейк, канолі, дитяче харчування після відкриття).

Рослинне молоко: вівсяне, мигдальне, соєве, кокосове.

Яйця: сирі, варені та страви з яєць (фрітата, креми, лимонний курд).

М’які сири: у блоці або терті.

Тофу та замінники м’яса на рослинній основі.

Фрукти та овочі: порізані, варені, готові салати, свіжі соки.

Тісто: для піци, печива, булочок, круасанів.

Соуси та заправки: домашній майонез, кремові соуси, томатний, устрицевий — якщо продукти понад 8 годин були за температури вище 10 °C.

Їжу, що можна залишити

Молочні продукти: масло, маргарин.

Сири твердих сортів: швейцарський, пармезан, пекоріно — блоками, скибками або терті.

Фрукти та овочі: цілі, сирі, сушені або консервовані; зелень.

Випічка: хліб, булочки, бейгли, кекси, тортильї.

Соуси та заправки: кетчуп, гірчиця, гострий соус, джеми, горіхові пасти, оцтові заправки, мариновані огірки та оливки.

Якщо продукту немає у переліку — не ризикуйте. Краще викинути, ніж ризикувати харчовим отруєнням.

Морозильна камера

Під час блекауту заморожені продукти зберігаються довше, ніж охолоджені:

Повна морозильна камера: до 48 годин

Напівпорожня: до 24 годин, якщо дверцята не відкривати

Якщо продукти щільно складені разом, вони допомагають підтримувати холод, як люди, що зігріваються обіймами. Оптимальна температура морозильної камери: -18 °C.

Якщо продукти трохи відтанули — їх можна заморозити повторно, проте якість їжі трохи погіршиться.