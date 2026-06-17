Що робити з речами людини після її смерті: священник дав чітку відповідь

Поховання / © Freepik

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Втрата близької людини завжди приносить багато болю, а згодом перед родичами постає делікатне питання — що робити з її одягом. Навколо цієї теми існує безліч народних забобонів: мовляв, речі покійного несуть «негативну енергетику» або можуть накликати біду на того, хто їх одягне. Проте представники духовенства закликають вірян не вірити в міфи, а діяти за християнськими канонами.

Про це розповів священник Олексій Філюк.

За його словами, можна носити одяг померлого.

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«Багато людей люблять купувати речі із секонд-хенду, а якщо добра футболка в мого діда була чи якісь хороші черевики, то чого їх не носити?» — каже Філюк.

Він радить підходити до цього питання максимально раціонально та послідовно.

«Якщо ви гидуєте речами померлих, то відмовтеся від земельних ділянок померлого, від квартири, від усього, що він мав. Чого тільки від штанів чи від футболки відмовлятися? Навпаки, для мами, у якої загинув син, та футболка найрідніша і найтепліша до тіла, бо то її синочок носив», — наголошує священник.

Як правильно підготувати речі перед використанням

Якщо ви вирішили дати речам друге життя — залишити собі чи передати іншим — їх необхідно належним чином упорядкувати. Тут діє правило як фізичної, так і психологічної гігієни.

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Перед тим як вдягати чи віддавати речі, обов’язково виперіть їх і провітріть. Це звичайна санітарна норма, яка до того ж допомагає психологічно сприйняти річ як чисту, змиваючи стійкі асоціації з хворобою чи лікарнею.

Психологи також радять обов’язково залишити щось на згадку. Оберіть кілька речей, які особливо дорогі вашому серцю (наприклад, шарф чи годинник), і збережіть їх у себе як теплий спогад.

Якщо одяг перебуває у хорошому стані, але у родині його ніхто не носитиме, найкращий вихід з погляду церкви — допомогти тим, хто цього потребує.

За словами священника Філюка, якщо одяг хороший, але ви самі його не носитимете, найкраще — віддати його бідним чи людям, які цього потребують. Таке милосердя принесе велику користь душі покійного. Одяг у хорошому стані віднесіть до благодійних фондів чи церкви, а старі та порвані речі краще просто викинути.

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Щодо термінів, то зазвичай речі роздають після 40 днів, але отець Олексій підкреслює: це просто традиція, а не суворий закон.

Нагадаємо, раніше священник пояснив, чому не можна казати «Нехай земля буде пухом». Що насправді означає ця фраза — читайте у новині.

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