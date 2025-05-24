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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
2 хв

Що робити з телефоном після смерті рідної людини: порада священника

Після втрати рідної людини виникає багато етичних та духовних питань — зокрема, що робити з її речами.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Цвинтар

Цвинтар / © Unsplash

Після втрати близької людини багато хто не знає, що робити з її речами — особливо з таким особистим предметом, як смартфон. Деякі люди вагаються, чи можна користуватися телефоном покійного, чи краще його викинути або віддати.

Про це LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму зверненні пояснив, що позбуватися телефону померлого не обов’язково.

«Не бійтеся користуватися смартфоном покійного» — каже він.

Телефон може послужити доброю справою — його можна передати нужденним або передати на потреби ЗСУ. Якщо родичі не мають наміру зберігати цей гаджет як пам’ять, то краще не тримати його без діла.

Також отець наголошує: немає потреби нести смартфон до церкви або ставити його у труну. Це — особисте рішення родичів.

Священник нагадав і про речі, які не варто класти у труну за народними традиціями. Серед них:

  • Обручки — символізують зв’язок і повинні залишитися серед живих.

  • Гроші — не мають жодної сили у світі померлих.

  • Побутові речі, як-от годинники та гребінці.

  • Живі квіти — вони можуть пришвидшити розкладання тіла й викликати неприємний запах. Краще покласти їх біля труни або біля ніг померлого.

Нагадаємо, у Дніпрі 17-річну дівчину притягнули до відповідальності за зухвалу витівку на кладовищі.

Вона зняла відео для TikTok, на якому танцює біля могил під російську пісню. Поліція встановила особу дівчини та провела з нею і її матір’ю профілактичну бесіду.

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