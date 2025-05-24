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Що робити з телефоном після смерті рідної людини: порада священника
Після втрати рідної людини виникає багато етичних та духовних питань — зокрема, що робити з її речами.
Після втрати близької людини багато хто не знає, що робити з її речами — особливо з таким особистим предметом, як смартфон. Деякі люди вагаються, чи можна користуватися телефоном покійного, чи краще його викинути або віддати.
Про це LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.
Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму зверненні пояснив, що позбуватися телефону померлого не обов’язково.
«Не бійтеся користуватися смартфоном покійного» — каже він.
Телефон може послужити доброю справою — його можна передати нужденним або передати на потреби ЗСУ. Якщо родичі не мають наміру зберігати цей гаджет як пам’ять, то краще не тримати його без діла.
Також отець наголошує: немає потреби нести смартфон до церкви або ставити його у труну. Це — особисте рішення родичів.
Священник нагадав і про речі, які не варто класти у труну за народними традиціями. Серед них:
Обручки — символізують зв’язок і повинні залишитися серед живих.
Гроші — не мають жодної сили у світі померлих.
Побутові речі, як-от годинники та гребінці.
Живі квіти — вони можуть пришвидшити розкладання тіла й викликати неприємний запах. Краще покласти їх біля труни або біля ніг померлого.
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