Що робити з телефоном після смерті рідної людини: порада священника

Цвинтар / © Unsplash

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Після втрати близької людини багато хто не знає, що робити з її речами — особливо з таким особистим предметом, як смартфон. Деякі люди вагаються, чи можна користуватися телефоном покійного, чи краще його викинути або віддати.

Про це LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму зверненні пояснив, що позбуватися телефону померлого не обов’язково.

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«Не бійтеся користуватися смартфоном покійного» — каже він.

Телефон може послужити доброю справою — його можна передати нужденним або передати на потреби ЗСУ. Якщо родичі не мають наміру зберігати цей гаджет як пам’ять, то краще не тримати його без діла.

Також отець наголошує: немає потреби нести смартфон до церкви або ставити його у труну. Це — особисте рішення родичів.

Священник нагадав і про речі, які не варто класти у труну за народними традиціями. Серед них:

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Обручки — символізують зв’язок і повинні залишитися серед живих.

Гроші — не мають жодної сили у світі померлих.

Побутові речі, як-от годинники та гребінці.

Живі квіти — вони можуть пришвидшити розкладання тіла й викликати неприємний запах. Краще покласти їх біля труни або біля ніг померлого.

Нагадаємо, у Дніпрі 17-річну дівчину притягнули до відповідальності за зухвалу витівку на кладовищі.

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