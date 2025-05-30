Що робити з туями, якщо вони пожовтіли: чому дерева втрачають колір навесні

Чим полити тую, щоб вона не жовтіла / © Pixabay

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Про те, як правильно доглядати за туями навесні, розповіли на сайті “Яскрава клумба”.

Насамперед дуже важливо визначитися, який саме сорт туї ви вирощуєте. Наприклад, існують такі сорти, яким взагалі притаманний золотистий відтінок хвої.

Якщо ж ви знаєте, що туя має бути зеленою, треба перейти до правильного догляду, який включає поливання, прополювання, видалення сміття. Якщо в осінній період ви викладали під дерево мульчу, то навесні саме час її прибрати, щоб земля швидше прогрівалася і насичувалася киснем.

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Коли вже починаються по-справжньому теплі дні, наприкінці травня, можна мульчу повернути. В цей же період проводиться і живцювання. Але цю процедуру проводять лише з тими деревами, яким уже 2–3 роки. Найкраще обирати пагони у верхній частині стовбура.

Чому навесні туя може пожовтіти

З цією проблемою стикаються як новачки, так і досвідчені садівники. Туя жовтіє, якщо на зиму ви використали неякісний захисний матеріал, через що агресивні ультрафіолетові промені проникали і завдали рослині опіків.

Щоб такого більше не повторилося, важливо використовувати якісне агроволокно і не забувати про правильне підживлення восени.

Якщо ж біда вже трапилася, навесні тую підживлюють біостимуляторами 2–4 рази, аж поки ви не побачите, що рослина знову стає зеленою.

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Чим обприскати туї навесні

Щоб провести правильне обприскування, потрібно знати, які хвороби можуть бути у туї. Ці дерева надзвичайно вразливі до іржі, фузаріозу та кількох інших хвороб. Досвідчені садівники стверджують, що профілактика завжди краща за лікування.

Найкраще туї обприскати навесні фунгіцидами. Як альтернативу можете взяти бордоську рідину. Непогані результати дає розчин мідного купоросу (1%).