Що робити з великою кількістю їжі, яка залишилася після свят: корисні поради господиням

Як зберігати їжу, що залишилася після свят / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Після святкового застілля холодильник часто переповнений мисками, контейнерами й тарілками з різними стравами. Викидати шкода, а їсти одне й те саме кілька днів поспіль не хочеться. Щоб продукти не зіпсувалися і не стали загрозою для здоров’я, важливо швидко навести порядок та правильно розподілити їжу. Ось перевірені поради, які допоможуть зберегти страви, перетворити залишки на нові смаколики й без жалю позбутися того, що вже не варто їсти.

Проведіть швидке сортування

Почніть з простого правила: усе, що стояло на столі понад 3 години, потрібно оцінювати дуже уважно. Розділіть їжу на чотири категорії:

страви, які можна їсти найближчі 2 дні;

продукти для заморожування;

інгредієнти для нових страв і соусів;

їжа, яку краще викинути.

Що варто відправити в холодильник

У холодильнику залишайте лише ті страви, які точно з’їсте найближчим часом. Можна сміливо зберігати:

Реклама

запечене або варене м’ясо без соусу;

відварені овочі — картоплю, моркву, буряк;

тверді сири;

супи та бульйони;

свіжі салати без майонезу.

Важливо: перекладіть усе у герметичні контейнери й підпишіть дату.

Що краще заморозити

Морозильна камера — це справжній рятівник після свят. Добре переносять заморожування:

м’ясо та птиця без підливи;

котлети, тефтелі, запечена курка;

вареники, голубці, фарш;

бульйони та підливи;

хліб і булочки.

Порада: заморожуйте порційно, так зручніше діставати рівно стільки, скільки потрібно.

З чого можна швидко приготувати соуси

Залишки страв легко перетворити на смачні домашні соуси. Ідеї:

Реклама

запечене м’ясо, бульйон і цибуля — соус до пасти;

відварені овочі — овочевий крем-соус;

залишки сиру — сирний соус для макаронів;

печене м’ясо птиці — основа для підливи або рагу.

Що краще з’їсти в першу чергу

Не зволікайте з такими продуктами:

салати з майонезом;

страви з рибою;

закушування з яйцями;

нарізки, що довго стояли без холодильника.

Їх потрібно або з’їсти в той самий день, або викинути без жалю.

Що однозначно треба викинути

Навіть якщо шкода, безпека важливіша. Викидайте без роздумів: