Що робити з великою кількістю їжі, яка залишилася після свят: корисні поради господиням
Одразу після свят заплануйте час на розфасування їжі: частину заморозьте, частину перетворіть на нові страви, щось викиньте, а холодильник швидко приведіть до ладу. Це заощадить ваші гроші, час і нерви.
Після святкового застілля холодильник часто переповнений мисками, контейнерами й тарілками з різними стравами. Викидати шкода, а їсти одне й те саме кілька днів поспіль не хочеться. Щоб продукти не зіпсувалися і не стали загрозою для здоров’я, важливо швидко навести порядок та правильно розподілити їжу. Ось перевірені поради, які допоможуть зберегти страви, перетворити залишки на нові смаколики й без жалю позбутися того, що вже не варто їсти.
Проведіть швидке сортування
Почніть з простого правила: усе, що стояло на столі понад 3 години, потрібно оцінювати дуже уважно. Розділіть їжу на чотири категорії:
страви, які можна їсти найближчі 2 дні;
продукти для заморожування;
інгредієнти для нових страв і соусів;
їжа, яку краще викинути.
Що варто відправити в холодильник
У холодильнику залишайте лише ті страви, які точно з’їсте найближчим часом. Можна сміливо зберігати:
запечене або варене м’ясо без соусу;
відварені овочі — картоплю, моркву, буряк;
тверді сири;
супи та бульйони;
свіжі салати без майонезу.
Важливо: перекладіть усе у герметичні контейнери й підпишіть дату.
Що краще заморозити
Морозильна камера — це справжній рятівник після свят. Добре переносять заморожування:
м’ясо та птиця без підливи;
котлети, тефтелі, запечена курка;
вареники, голубці, фарш;
бульйони та підливи;
хліб і булочки.
Порада: заморожуйте порційно, так зручніше діставати рівно стільки, скільки потрібно.
З чого можна швидко приготувати соуси
Залишки страв легко перетворити на смачні домашні соуси. Ідеї:
запечене м’ясо, бульйон і цибуля — соус до пасти;
відварені овочі — овочевий крем-соус;
залишки сиру — сирний соус для макаронів;
печене м’ясо птиці — основа для підливи або рагу.
Що краще з’їсти в першу чергу
Не зволікайте з такими продуктами:
салати з майонезом;
страви з рибою;
закушування з яйцями;
нарізки, що довго стояли без холодильника.
Їх потрібно або з’їсти в той самий день, або викинути без жалю.
Що однозначно треба викинути
Навіть якщо шкода, безпека важливіша. Викидайте без роздумів:
страви з кислим запахом;
салати, що змінили колір або стали водянистими;
їжу, яка стояла на столі всю ніч;
продукти з пліснявою;
майонезні салати, яким понад 24 години.