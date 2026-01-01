ТСН у соціальних мережах

Що робити з великою кількістю їжі, яка залишилася після свят: корисні поради господиням

Одразу після свят заплануйте час на розфасування їжі: частину заморозьте, частину перетворіть на нові страви, щось викиньте, а холодильник швидко приведіть до ладу. Це заощадить ваші гроші, час і нерви.

Як зберігати їжу, що залишилася після свят

Як зберігати їжу, що залишилася після свят / © www.freepik.com/free-photo

Після святкового застілля холодильник часто переповнений мисками, контейнерами й тарілками з різними стравами. Викидати шкода, а їсти одне й те саме кілька днів поспіль не хочеться. Щоб продукти не зіпсувалися і не стали загрозою для здоров’я, важливо швидко навести порядок та правильно розподілити їжу. Ось перевірені поради, які допоможуть зберегти страви, перетворити залишки на нові смаколики й без жалю позбутися того, що вже не варто їсти.

Проведіть швидке сортування

Почніть з простого правила: усе, що стояло на столі понад 3 години, потрібно оцінювати дуже уважно. Розділіть їжу на чотири категорії:

  • страви, які можна їсти найближчі 2 дні;

  • продукти для заморожування;

  • інгредієнти для нових страв і соусів;

  • їжа, яку краще викинути.

Що варто відправити в холодильник

У холодильнику залишайте лише ті страви, які точно з’їсте найближчим часом. Можна сміливо зберігати:

  • запечене або варене м’ясо без соусу;

  • відварені овочі — картоплю, моркву, буряк;

  • тверді сири;

  • супи та бульйони;

  • свіжі салати без майонезу.

Важливо: перекладіть усе у герметичні контейнери й підпишіть дату.

Що краще заморозити

Морозильна камера — це справжній рятівник після свят. Добре переносять заморожування:

  • м’ясо та птиця без підливи;

  • котлети, тефтелі, запечена курка;

  • вареники, голубці, фарш;

  • бульйони та підливи;

  • хліб і булочки.

Порада: заморожуйте порційно, так зручніше діставати рівно стільки, скільки потрібно.

З чого можна швидко приготувати соуси

Залишки страв легко перетворити на смачні домашні соуси. Ідеї:

  • запечене м’ясо, бульйон і цибуля — соус до пасти;

  • відварені овочі — овочевий крем-соус;

  • залишки сиру — сирний соус для макаронів;

  • печене м’ясо птиці — основа для підливи або рагу.

Що краще з’їсти в першу чергу

Не зволікайте з такими продуктами:

  • салати з майонезом;

  • страви з рибою;

  • закушування з яйцями;

  • нарізки, що довго стояли без холодильника.

Їх потрібно або з’їсти в той самий день, або викинути без жалю.

Що однозначно треба викинути

Навіть якщо шкода, безпека важливіша. Викидайте без роздумів:

  • страви з кислим запахом;

  • салати, що змінили колір або стали водянистими;

  • їжу, яка стояла на столі всю ніч;

  • продукти з пліснявою;

  • майонезні салати, яким понад 24 години.

