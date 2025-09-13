Що робити з водою, якою обмивали покійника

© Freepik

Одне з частих запитань — що робити з водою, якою обмивали покійного.

Священник Православної церкви України Володимир дав пораду щодо того, як правильно утилізувати воду, якою обмивали покійного.

Один із користувачів запитав священника, чи можна пити воду, якою помили покійного, на що він жартівливо відповів: «Вам можна».

З його слів, у цьому процесі немає нічого містичного чи небезпечного, головне — дотримуватися етичних норм і поваги до інших людей.

Щодо перших дій після смерті людини існує безліч прикмет та забобонів. Зокрема, у народі вірять, що родині померлого забороняється обмивати тіло. Робити це мають сторонні люди. Вода, якою обмивали тіло, нібито зберігає сильну негативну енергію, тому її не можна використовувати в інших цілях.

