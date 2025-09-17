Що робити з втраченим чи пошкодженим багажем: стюардеса розповіла

Валіза / © Freepik

Втрата чи пошкодження багажу — неприємний досвід для будь-якого мандрівника. Однак, замість того, щоб панікувати, слід діяти швидко й правильно. Експерти радять знати, як поводитися в таких ситуаціях.

За інформацією бортпровідниці @tanya_ivanikhina_, ключовий момент — діяти негайно.

Що робити, якщо ваш багаж пошкодили?

Не виходьте із зони видачі багажу. Одразу йдіть до стійки Lost & Found. Заповніть акт PIR (Property Irregularity Report) і обов’язково візьміть собі копію. Без цього документа майже неможливо буде отримати компенсацію. Зробіть фото або відео. Зафіксуйте всі пошкодження та бирку багажу, щоб мати докази. Збережіть документи. Тримайте при собі посадковий талон і квитанцію про здачу багажу. Подайте претензію. Зверніться до авіакомпанії. Хоча у вас є 7 днів на подачу заяви, краще зробити це одразу.

Авіакомпанія може запропонувати ремонт, заміну валізи або грошову компенсацію.

Як захистити свій багаж?

Вибирайте міцні валізи. Найкращий варіант — моделі з твердою оболонкою та чотирма колесами.

Уникайте написів «Крихке». Працівники аеропорту стверджують, що такі позначки можуть, навпаки, привернути небажану увагу.

Хоча чохли та плівка можуть захистити від дрібних подряпин, вони безсилі проти серйозних ушкоджень. Тому найкращий захист — це міцна валіза.

Нагадаємо, колись валізи, які так і не вдалося повернути власникам, просто відправляли на звалище. Натомість тепер їх продають на спеціальних аукціонах, а покупці займаються так званим «валізним гемблінгом» — купують чемодани з невідомим вмістом і отримують шанс зазирнути у чиєсь особисте життя.

