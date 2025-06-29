Що розсипати у міжрядді, щоб морква виросла солодкою: результат вас неодмінно здивує

Чим підживити моркву, щоб виросла солодкою / © www.freepik.com/free-photo

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Морква насправді потребує правильного підживлення, лише тоді вона порадує вас багатим урожаєм великих та солодких плодів. Є один простий засіб, який творить справжні дива, і він неодмінно знайдеться у вас під рукою. Розповідаємо, чим підживити моркву, щоб отримати зі своєї грядки максимальний урожай. Про це пише ресурс zaxid.net.

Чому морква погано росте

Головна причина неякісного урожаю моркви — це щільний, важкий або кислий ґрунт. У таких умовах коренеплоди ростуть кривими, дрібними і не мають необхідної солодкості. Щоб уникнути такої проблеми, землю під моркву варто готувати ще з осені. Ділянку необхідно перекопати, розпушити й за необхідності нейтралізувати кислотність ґрунту за допомогою крейди, доломітового борошна чи гашеного вапна.

Що розсипати у міжрядді моркви, щоб вона виросла великою і солодкою

Деревний попіл — це найкращий підручний засіб, який допоможе:

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знизити кислотність ґрунту;

збагатити землю калієм;

стимулювати накопичення природного цукру в коренеплодах.

Попіл рекомендовано вносити раз на 10–14 днів, розсипаючи по 2–3 жмені на квадратний метр перед поливом. Ефект буде помітний уже в середині сезону: морква стане соковитою, рівною та значно смачнішою.

Чим ще підживити моркву для гарного врожаю

Азот. На початковому етапі росту моркві потрібна невелика кількість азоту. Ідеальним варіантом буде домашнє добриво із трав’яного настою. Насипте подрібненого бур’яну у відро, додайте 100 грамів свіжих дріжджів, залийте водою і дайте настоятися 48 годин. Потім процідіть настій і розведіть водою з розрахунку один літр на 10 літрів води. Підживлюйте моркву таким добривом кожні 3 тижні, але припиніть процедуру за місяць до збирання врожаю, щоб уникнути накопичення нітратів.

Бор. Цей мікроелемент часто ігнорують, хоча він покращує смак моркви, підвищує вміст каротину та солодкість. Щоб приготувати підживлення, розчиніть чайну ложку борної кислоти у склянці гарячої води, потім вилийте концентрат у відро води. Цим підживленням треба полити грядку з морквою у міжрядді. Трьох підживлень за сезон буде достатньо. За місяць до збирання урожаю підживлення бором треба також припинити.