ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Що розсипати у міжрядді, щоб морква виросла солодкою і соковитою: результат вам сподобається

Це підживлення робить коренеплоди соковитими, солодкими та великими, а також захищає їх від небезпечних шкідників.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Чим підживити моркву наприкінці весни

Чим підживити моркву наприкінці весни / © Pixabay

Багато городників роками намагаються виростити ідеальну моркву — велику, рівну, хрустку та солодку. Але навіть за гарного поливу коренеплоди часто виростають твердими, дрібними і несмачними. Виявляється, секрет гарного врожаю може ховатися у простому засобі, який потрібно правильно розсипати між рядками. Досвідчені дачники давно використовують натуральне підживлення, яке не лише покращує смак моркви, а й допомагає захистити її від шкідників та хвороб.

Чим підживити моркву наприкінці весни

Одним із найкращих натуральних засобів для моркви досвідчені городники вважають гірчичну макуху — подрібнені залишки насіння гірчиці після віджимання олії. Її часто використовують на городах замість дорогих добрив та хімії.

Гірчична макуха не лише покращує склад ґрунту, а й допомагає моркві вирости більш соковитою та солодкою. У ній містяться природні корисні речовини, які живлять коренеплоди та стимулюють їхнє зростання. Крім того, цей засіб допомагає зробити землю пухкішою, а це дуже важливо для формування рівної та великої моркви.

Чому морква після такого підживлення стає смачнішою

Досвідчені городники пояснюють: гірчична макуха поступово насичує ґрунт корисними елементами та покращує мікрофлору землі. Завдяки цьому морква краще засвоює поживні речовини і накопичує більше природних цукрів.

Ще одна велика перевага — різкий запах гірчиці відлякує морквяну муху та деяких інших шкідників, які часто псують урожай. Саме тому багато господарів помічають, що після використання такого засобу коренеплоди виростають не лише солодшими, а й значно чистішими та красивішими.

Як правильно використовувати гірчичну макуху

Городники радять розсипати макуху тонким шаром у міжряддях після поливу чи дощу. Після цього землю бажано трохи розпушити, щоб поживні речовини швидше проникали у ґрунт.

На один квадратний метр зазвичай вистачає приблизно жмені або двох сухого макуху. Надто багато сипати не потрібно. Особливо корисно використовувати такий засіб у період активного зростання моркви, саме тоді формуються соковитість і солодкість коренеплодів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie