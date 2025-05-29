Що і коли садити в червні за місячним календарем: сприятливі та несприятливі дні

Що садити в червні

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Багато досвідчених городників знають, що Місяць може впливати не лише на наше самопочуття, але й на ріст та врожайність рослин. Тому, плануючи роботи на городі, враховують фази Місяця, щоб використовувати сприятливі дні для посіву, посадки та пересадки, а несприятливі — для інших важливих робіт.

Фази Місяця в червні 2025 року

Зростаючий Місяць — 1-10 та 26-30 червня. Період активного росту надземної частини рослин.

Повня — 11 червня — енергетично нестабільний час, не рекомендований для посіву та посадки.

Спадний Місяць — 12-24 червня. Це сприятливий період для розвитку кореневої системи.

Молодик: 25 червня — період спокою, не підходить для активних робіт у ґрунті.

Що роботи на городі в червні за фазами Місяця

Молодик (1-2, 27-30 червня). У ці дні краще утриматися від посіву та посадки будь-яких культур. Натомість присвятіть час збиранню ранніх овочів, ефективному прополюванню грядок та обробці рослин від шкідників, які особливо активізуються в цей період

Перша чверть (3-4 червня). Це початок періоду активного росту. Рослини, які мають тенденцію до витягнутого зростання, такі як квасоля, кукурудза та соняшник, особливо добре приживуться , якщо їх посадити саме в ці дні

Зростаючий Місяць (5-9 червня). Найкращий час для посадки теплолюбних культур, які потребують багато енергії для розвитку плодів. Якщо ви плануєте повторно посадити огірки, кабачки, баклажани чи томати для пізнього врожаю, ці дні будуть найбільш сприятливими

Повня (10-11 червня). Енергетика повного Місяця вважається несприятливою для будь-яких маніпуляцій з посівом та пересадкою. Зосередьтеся на захисті вже висаджених рослин : проведіть ретельне знищення бур’янів, активно боріться зі шкідниками та здійсніть профілактичні заходи проти можливих захворювань

Спадний Місяць (12-18 червня). Цей період ідеально підходить для висаджування коренеплодів. Морква, буряк, дайкон та редька, посіяні під час спадного Місяця, матимуть міцну та здорову кореневу систему, що позитивно позначиться на врожайності

Остання чверть (17-18 червня). Сприятливий час для загального догляду за рослинами . Проведіть підживлення органічними або мінеральними добривами та здійсніть профілактичну обробку від хвороб і шкідників для зміцнення імунітету рослин

Старий Місяць (19-24 червня). Добрий період для робіт, спрямованих на покращення структури ґрунту. Розпушування міжрядь, видалення бур’янів та внесення добрив сприятимуть кращому доступу повітря та поживних речовин до коренів, готуючи ґрунт до наступних посадок

Новий Місяць (25-26 червня). Вважається періодом відпочинку як для ґрунту, так і для рослин. Будь-які активні посадкові роботи краще відкласти. Натомість присвятіть час спостереженню за вже зростаючими культурами, оцініть їхній стан та потреби

Що і коли сіяти в червні для повторного врожаю

Червень — чудовий місяць для повторних посівів, які дозволять вам отримати свіжі овочі та зелень до пізньої осені. Місячний календар підкаже найвдаліші дні для цього:

Огірки (повторно): 4-6, 9-10, 15-16, 19-20 червня — для пізнього та рясного врожаю хрустких огірочків.

Кабачки, гарбузи: 5-7, 11-12, 18-19 червня — теплолюбні рослини добре приживуться та встигнуть порадувати плодами.

Коренеплоди (буряк, морква, дайкон, редис): 6-7, 12-18, 20-21 червня — для отримання якісних та соковитих коренеплодів.

Кукурудза: найкращі дні — 4-6, 10-12, 19-20 червня — для пізнього збору солодких качанів.

Бобові (горох, квасоля): бажано сіяти 5-6, 11-12, 18-20 червня — для отримання свіжих стручків.

Зелень (рукола, шпинат, кріп): 6-7, 11-13, 19-20 червня — забезпечить вас свіжою та ароматною зеленню протягом усього літа.

Буряк (повторний посів на зелень): 4-6, 10-12, 19-20 червня — для отримання молодого листя буряка, багатого на вітаміни.

Пізні сорти капусти: найкращі дні — 5-7, 11-12, 19-20 червня — для зимового зберігання.

Сидерати (овес, гірчиця): висіваються 6-7, 12-13, 20-21 червня — для покращення структури ґрунту та збагачення його поживними речовинами після збирання основних культур.

Несприятливі дні для посадок у червні 2025 року

У червні 2025 року слід уникати посіву та посадки рослин у такі дні: 1, 2, 10, 11 та період з 25 по 30 червня. У ці періоди Місяць перебуває у фазах, які не сприяють активному росту та доброму вкоріненню, тому результати ваших зусиль можуть бути менш задовільними.

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Проте, ці дні можна ефективно використовувати для інших важливих робіт на городі:

Регулярний догляд за вже висадженими культурами (полив, підживлення).

Обробка рослин від шкідників та профілактика захворювань.

Ретельне прополювання бур’янів.

Розпушування ґрунту для покращення аерації кореневої системи.

Внесення добрив для підтримки росту та розвитку рослин.

Враховуючи фази Місяця та сприятливі дні для різних видів робіт, ви зможете оптимізувати свій графік на городі в червні та створити найкращі умови для отримання щедрого та здорового врожаю. Поєднання знань про місячний календар з агротехнічними прийомами є запорукою успіху кожного городника.