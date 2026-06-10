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Що сіяти в червні, щоб зібрати врожай уже влітку: найкращі городні культури
Червень — це не «запізно», а навпаки один із найвигідніших місяців для повторних посівів і швидкого отримання врожаю. Після весняних культур на грядках з’являється вільний простір, а тепла погода створює ідеальні умови для росту багатьох овочів і зелені.
Якщо правильно підібрати культури, вже наприкінці літа можна зібрати свіжі огірки, кабачки, зелень і навіть коренеплоди другого врожаю. Про це пишуть в Express.
Які культури найкраще садити в червні
Швидкорослі овочі
У червні варто звернути увагу на культури з коротким вегетаційним періодом:
огірки (особливо ранні сорти);
кабачки;
патисони;
кущова квасоля;
горох (для літнього висівання).
Ці рослини швидко розвиваються у теплій землі й не вимагають складного догляду.
Коренеплоди для повторного врожаю
Навіть у червні можна успішно висівати коренеплоди, якщо правильно підібрати сорти:
морква (середньостиглі та пізні сорти);
буряк столовий;
редис (для літнього висівання).
Такі культури встигнуть сформувати врожай до осені, особливо при регулярному поливі.
Зелень, яка росте швидко
Найкращий варіант для тих, хто хоче швидкий результат:
кріп;
петрушка;
салат листовий;
рукола;
шпинат.
Зелень у червні росте особливо активно і може давати кілька зрізів за сезон.
Овочі для осіннього врожаю
Червень — вдалий час для висадки розсади:
пізня капуста;
броколі;
цвітна капуста.
Ці культури добре приживаються у теплому ґрунті й формують урожай ближче до осені.
Корисні поради для висаджування в червні
Щоб отримати хороший результат, важливо врахувати кілька моментів:
регулярно поливати грядки, особливо у спеку;
використовувати мульчування для збереження вологи;
обирати сорти з коротким або середнім терміном дозрівання;
підживлювати рослини після появи сходів;
не загущувати висівання.
Червень — це другий шанс для городника. Правильно підібрані культури дозволяють отримати свіжий і різноманітний урожай уже через кілька тижнів або до кінця літа. Головне — обрати швидкорослі рослини та забезпечити їм базовий догляд.
FAQ
Що можна посадити в червні, щоб швидко отримати врожай?
Найшвидше ростуть зелень (кріп, салат, рукола), редис, квасоля та ранні сорти огірків і кабачків.
Чи можна садити огірки в червні?
Так, у червні огірки добре приживаються, особливо ранні сорти. Важливо забезпечити їм достатній полив і тепло.
Чи встигне морква, посаджена в червні, дати врожай?
Так, якщо обрати середньо- або пізньостиглі сорти, морква встигне дозріти до осені, особливо за умови регулярного догляду.