Що сіяти в червні, щоб зібрати врожай уже влітку: найкращі городні культури

Що посадити в червні / © pexels.com

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Якщо правильно підібрати культури, вже наприкінці літа можна зібрати свіжі огірки, кабачки, зелень і навіть коренеплоди другого врожаю. Про це пишуть в Express.

Які культури найкраще садити в червні

Швидкорослі овочі

У червні варто звернути увагу на культури з коротким вегетаційним періодом:

огірки (особливо ранні сорти);

кабачки;

патисони;

кущова квасоля;

горох (для літнього висівання).

Ці рослини швидко розвиваються у теплій землі й не вимагають складного догляду.

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Коренеплоди для повторного врожаю

Навіть у червні можна успішно висівати коренеплоди, якщо правильно підібрати сорти:

морква (середньостиглі та пізні сорти);

буряк столовий;

редис (для літнього висівання).

Такі культури встигнуть сформувати врожай до осені, особливо при регулярному поливі.

Зелень, яка росте швидко

Найкращий варіант для тих, хто хоче швидкий результат:

кріп;

петрушка;

салат листовий;

рукола;

шпинат.

Зелень у червні росте особливо активно і може давати кілька зрізів за сезон.

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Овочі для осіннього врожаю

Червень — вдалий час для висадки розсади:

пізня капуста;

броколі;

цвітна капуста.

Ці культури добре приживаються у теплому ґрунті й формують урожай ближче до осені.

Корисні поради для висаджування в червні

Щоб отримати хороший результат, важливо врахувати кілька моментів:

регулярно поливати грядки, особливо у спеку;

використовувати мульчування для збереження вологи;

обирати сорти з коротким або середнім терміном дозрівання;

підживлювати рослини після появи сходів;

не загущувати висівання.

Червень — це другий шанс для городника. Правильно підібрані культури дозволяють отримати свіжий і різноманітний урожай уже через кілька тижнів або до кінця літа. Головне — обрати швидкорослі рослини та забезпечити їм базовий догляд.

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FAQ

Що можна посадити в червні, щоб швидко отримати врожай?

Найшвидше ростуть зелень (кріп, салат, рукола), редис, квасоля та ранні сорти огірків і кабачків.

Чи можна садити огірки в червні?

Так, у червні огірки добре приживаються, особливо ранні сорти. Важливо забезпечити їм достатній полив і тепло.

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Чи встигне морква, посаджена в червні, дати врожай?

Так, якщо обрати середньо- або пізньостиглі сорти, морква встигне дозріти до осені, особливо за умови регулярного догляду.

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