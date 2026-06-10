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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
2 хв

Що сіяти в червні, щоб зібрати врожай уже влітку: найкращі городні культури

Червень — це не «запізно», а навпаки один із найвигідніших місяців для повторних посівів і швидкого отримання врожаю. Після весняних культур на грядках з’являється вільний простір, а тепла погода створює ідеальні умови для росту багатьох овочів і зелені.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Що посадити в червні

Що посадити в червні / © pexels.com

Якщо правильно підібрати культури, вже наприкінці літа можна зібрати свіжі огірки, кабачки, зелень і навіть коренеплоди другого врожаю. Про це пишуть в Express.

Які культури найкраще садити в червні

Швидкорослі овочі

У червні варто звернути увагу на культури з коротким вегетаційним періодом:

  • огірки (особливо ранні сорти);

  • кабачки;

  • патисони;

  • кущова квасоля;

  • горох (для літнього висівання).

Ці рослини швидко розвиваються у теплій землі й не вимагають складного догляду.

Коренеплоди для повторного врожаю

Навіть у червні можна успішно висівати коренеплоди, якщо правильно підібрати сорти:

  • морква (середньостиглі та пізні сорти);

  • буряк столовий;

  • редис (для літнього висівання).

Такі культури встигнуть сформувати врожай до осені, особливо при регулярному поливі.

Зелень, яка росте швидко

Найкращий варіант для тих, хто хоче швидкий результат:

  • кріп;

  • петрушка;

  • салат листовий;

  • рукола;

  • шпинат.

Зелень у червні росте особливо активно і може давати кілька зрізів за сезон.

Овочі для осіннього врожаю

Червень — вдалий час для висадки розсади:

  • пізня капуста;

  • броколі;

  • цвітна капуста.

Ці культури добре приживаються у теплому ґрунті й формують урожай ближче до осені.

Корисні поради для висаджування в червні

Щоб отримати хороший результат, важливо врахувати кілька моментів:

  • регулярно поливати грядки, особливо у спеку;

  • використовувати мульчування для збереження вологи;

  • обирати сорти з коротким або середнім терміном дозрівання;

  • підживлювати рослини після появи сходів;

  • не загущувати висівання.

Червень — це другий шанс для городника. Правильно підібрані культури дозволяють отримати свіжий і різноманітний урожай уже через кілька тижнів або до кінця літа. Головне — обрати швидкорослі рослини та забезпечити їм базовий догляд.

FAQ

Що можна посадити в червні, щоб швидко отримати врожай?

Найшвидше ростуть зелень (кріп, салат, рукола), редис, квасоля та ранні сорти огірків і кабачків.

Чи можна садити огірки в червні?

Так, у червні огірки добре приживаються, особливо ранні сорти. Важливо забезпечити їм достатній полив і тепло.

Чи встигне морква, посаджена в червні, дати врожай?

Так, якщо обрати середньо- або пізньостиглі сорти, морква встигне дозріти до осені, особливо за умови регулярного догляду.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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