Що слід відключити від мережі перед поїздкою: 8 речей, які можуть спричинити пожежу

Подовжувачі / © Pixabay

Підготовка до відпочинку — це не лише валіза і квитки. Перш ніж вирушити у подорож, варто перевірити, чи всі прилади у вашому домі знеструмлені. Це допоможе уникнути стрибків напруги, пожеж і зайвих витрат на електроенергію.

Про це повідомило видання Real Simple.

Експерти з подорожей радять скласти короткий «чек лист безпеки» — перелік техніки, яку слід вимикати з розетки перед відпусткою.

Ігрові консолі.

Консолі споживають чимало енергії навіть у режимі очікування. Вони також особливо вразливі до перепадів напруги, тому їх краще повністю відключити.

Настільні комп’ютери.

Стрибок електрики може пошкодити комплектуючі або знищити важливі файли. Від’єднання ПК займає кілька секунд, але заощадить нерви після повернення.

Пристрої з літій-іонними батареями.

До цієї категорії належать ноутбуки, смартфони, електровелосипеди, електроінструменти й портативні зарядки. Якщо залишити їх підключеними, акумулятори можуть перегрітися або вийти з ладу.

Зарядні пристрої.

Підключені адаптери марно споживають енергію навіть без гаджета. Крім того, є ризик просто забути взяти їх у дорогу.

Інструменти для волосся.

Фен, праска чи плойка — найпоширеніші причини побутових пожеж. Навіть якщо вони мають автоматичне вимкнення, не варто покладатися лише на нього.

Кухонна техніка.

Мультиварки, кавоварки, аерофритюрниці, блендери — усе це краще знеструмити. Так ви зменшите ризик короткого замикання та непотрібного споживання електрики.

Мікрохвильова піч.

Навіть у вимкненому стані вона продовжує «тягнути» електроенергію, підтримуючи роботу годинника. Якщо можливо — відключіть її.

Телевізори.

Сучасні екрани чутливі до перепадів напруги, а залишені в мережі продовжують споживати струм. Вимкнувши їх, ви збережете і техніку, і рахунок за світло.

Перед тим як закрити двері дому, приділіть кілька хвилин перевірці розеток — це простий спосіб убезпечити житло від неприємних сюрпризів після повернення.

Нагадаємо, використання подовжувачів у повсякденному житті стало звичним, але ці пристрої мають чіткі обмеження щодо потужності. Однак важливо розуміти, що подовжувач не додає електричної потужності, а лише розподіляє наявну, тому існує суворий перелік техніки, яку заборонено підключати через нього.