Що станеться з автомобілем, якщо довго на ньому не їздити: сім небезпечних наслідків

Що буде якщо довго не їздити на автомобілі / © pexels.com

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Розповідаємо, які несправності можуть виникнути, якщо рідко користуватися автомобілем, і як зменшити ризик дорогого ремонту.

Акумулятор може розрядитися

Одна з найпоширеніших проблем автомобіля, який довго не використовують, — розряджений акумулятор. Навіть після вимкнення двигуна частина електронних систем продовжує споживати енергію. Серед них сигналізація, система безключового доступу та бортова електроніка.

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Якщо машина довго стоїть без руху, заряду може не вистачити для запуску двигуна. Ризик зростає взимку, за низьких температур, а також у старих акумуляторів, які вже втратили частину своєї ємності.

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Щоб уникнути проблеми, перевіряйте стан акумулятора та за тривалого зберігання використовуйте сумісний зарядний пристрій для підтримання заряду. Конкретні рекомендації залежать від типу акумулятора й моделі автомобіля.

На гальмівних дисках може з’явитися іржа

Гальмівні диски виготовляють із матеріалів, які можуть іржавіти під впливом вологи. Під час регулярних поїздок тонкий поверхневий шар корозії зазвичай стирається завдяки роботі гальм. Коли автомобіль довго стоїть, волога та конденсат сприяють утворенню іржі.

Після тривалої перерви водій може почути скрип або відчути легке шурхотіння під час гальмування. Невеликий поверхневий наліт часто зникає після кількох обережних гальмувань. Однак глибока корозія, вібрації, сильний шум або погіршення ефективності гальм потребують перевірки на СТО.

Шини можуть деформуватися

Під час тривалого паркування вага автомобіля постійно тисне на ті самі ділянки шин. Унаслідок цього можуть виникати так звані пласкі ділянки — деформації в місцях контакту коліс із поверхнею.

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Іноді після початку руху водій відчуває вібрацію, яка поступово зникає, коли шини прогріваються та відновлюють форму. Проте за тривалого простою, низького тиску в шинах або значних перепадів температур деформація може бути стійкішою.

Перед поїздкою перевірте тиск у шинах відповідно до рекомендацій виробника. Якщо автомобіль не використовуватиметься місяцями, варто дотримуватися інструкцій щодо тривалого зберігання, а за потреби — періодично змінювати положення автомобіля.

Пальне поступово втрачає свої властивості

Бензин не зберігає початкові характеристики безмежно. З часом унаслідок окиснення та випаровування окремих компонентів його властивості можуть змінюватися. Швидкість цього процесу залежить від складу пального, температури та умов зберігання.

Якщо автомобіль простоює кілька місяців, старе пальне може ускладнити запуск двигуна або негативно вплинути на його роботу. Особливої уваги потребує машина, яка довго стоїть із невідомим залишком пального в баку.

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Для тривалого зберігання дотримуйтеся рекомендацій виробника автомобіля. Не варто самостійно додавати стабілізатори пального без перевірки їхньої сумісності з конкретним двигуном і типом пального.

Технічні рідини потребують контролю

Моторна олива, охолоджувальна та гальмівна рідини продовжують старіти навіть тоді, коли автомобіль майже не їздить. На їхній стан впливають час, волога, температура та умови експлуатації до початку простою.

Особливо це стосується моторної оливи. Якщо двигун часто працював лише короткими проміжками, у ньому могла накопичуватися волога, а олива могла не прогріватися до температури, необхідної для її випаровування.

Тому під час обслуговування важливо враховувати не лише пробіг, а й час, що минув після заміни оливи. Інтервали технічного обслуговування потрібно визначати за інструкцією виробника.

Гумові деталі можуть втрачати еластичність

У автомобілі є чимало гумових і пластикових компонентів: ущільнювачі дверей, шланги, ремені та елементи підвіски. З часом вони старіють під впливом температурних коливань, сонячного випромінювання та навколишнього середовища.

Тривалий простій сам по собі не обов’язково спричинить пошкодження, проте в автомобілі, який зберігається в несприятливих умовах, можуть з’явитися тріщини, підтікання або проблеми з ущільненнями.

Періодично оглядайте доступні гумові елементи, перевіряйте, чи немає слідів витоку рідин, і не ігноруйте незвичні запахи після запуску двигуна.

Після тривалого простою можуть виникнути проблеми із запуском

Якщо автомобіль не використовували кілька місяців, перед першою поїздкою варто перевірити не лише акумулятор. За цей час тиск у шинах міг знизитися, на гальмах могла утворитися корозія, а під капотом могли пошкодити проводку гризуни.

Перед запуском огляньте автомобіль і переконайтеся, що під ним немає свіжих плям технічних рідин. Перевірте рівень оливи, охолоджувальної рідини та тиск у шинах. Якщо помітні пошкодження проводки, витоки, сліди значної корозії або інші серйозні несправності, зверніться до фахівця до початку руху.

Після запуску зверніть увагу на сигнальні індикатори на панелі приладів, сторонні звуки та поведінку гальм. Якщо щось викликає сумніви, не вирушайте в далеку дорогу до перевірки автомобіля.

Як правильно доглядати за автомобілем, яким рідко користуються

Щоб знизити ризик несправностей, дотримуйтеся кількох рекомендацій:

Перевіряйте акумулятор. За тривалого простою контролюйте його заряд і за потреби використовуйте відповідний зарядний пристрій.

Стежте за тиском у шинах. Перевіряйте його перед поїздками та під час тривалого зберігання.

Не обмежуйтеся коротким запуском двигуна на місці. Якщо умови дозволяють, повноцінна поїздка допомагає прогріти двигун і робочі рідини, а також підзарядити акумулятор.

Дотримуйтеся графіка технічного обслуговування. Заміну оливи та інших витратних матеріалів визначайте не лише за пробігом, а й за часом.

Оглядайте автомобіль після тривалої перерви. Перевіряйте гальма, шини, рівні рідин і стан підкапотного простору.

Частота поїздок залежить від моделі автомобіля, стану акумулятора, погоди та умов зберігання. Універсального правила, яке підходить усім машинам, немає. Якщо автомобіль має стояти кілька місяців, найкраще заздалегідь підготувати його відповідно до рекомендацій виробника.

FAQ

Чи можна залишати автомобіль без руху на місяць?

Так, у багатьох випадках автомобіль може простояти місяць без серйозних наслідків. Однак акумулятор поступово розряджається, а стан шин і гальм залежить від температури, вологості та технічного стану машини. Перед тривалим простоєм перевірте акумулятор, тиск у шинах і рекомендації виробника щодо зберігання.

Як часто потрібно їздити на автомобілі, щоб він не псувався?

Щоденні поїздки не є обов’язковими для кожного автомобіля. Якщо машина справна й правильно зберігається, періодичне використання може бути достатнім. Важливо, щоб поїздки дозволяли двигуну та робочим рідинам прогрітися до нормальної робочої температури, а акумулятор отримував достатній заряд. Короткий запуск двигуна на кілька хвилин без руху не завжди розв’язує ці завдання.

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