Що станеться з організмом, якщо спати на спині: лікарі назвали плюси й ризики

Сон / © pexels.com

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З віком звична поза для сну може перестати бути комфортною. А універсальної, яка однаково добре підходила б усім, не існує. На вибір положення тіла впливають стан хребта, особливості здоров’я, матрац і подушка. Тому важливіше звертати увагу на власне самопочуття після пробудження.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Як сон на спині впливає на хребет

Коли людина лежить на спині, вага тіла розподіляється по більшій площі матраца. Якщо поверхня забезпечує достатню підтримку, хребет може залишатися у відносно природному положенні. Для деяких людей це означає менше навантаження на шию, плечі та поперек.

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Втім, сама поза ще не гарантує комфортного сну. Важливими є також матрац і подушка. Якщо матрац занадто м’який, окремі частини тіла можуть сильно занурюватися в нього, змінюючи положення хребта. Надто тверда поверхня також підходить не всім.

Має значення і висота подушки. У положенні на спині голова та шия повинні мати достатню підтримку, але подушка не має бути настільки високою, щоб голова нахилялася вперед. Це може спричиняти ранкову скутість або дискомфорт у шиї.

Якщо під час сну на спині виникає напруження в попереку, деяким людям може допомогти невелика подушка під колінами. Вона трохи змінює положення таза та може зменшувати навантаження на нижню частину спини.

Чому звична поза для сну з віком може стати незручною

Людина може роками спати в одному положенні, а потім помітити, що вранці почала прокидатися з болем у спині, плечах або шиї.

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З віком змінюється рухливість суглобів, стан м’язів і хребта. Також можуть з’являтися проблеми зі здоров’ям, які впливають на якість сну. Через це поза, яка раніше була комфортною, згодом може почати викликати дискомфорт.

Тому не обов’язково наполягати на звичній позиції лише тому, що людина спала так багато років. Важливо враховувати, як вона почувається вранці.

Чому на спині можна сильніше хропіти

Одним із недоліків сну на спині для деяких людей є посилення хропіння. У такому положенні під дією сили тяжіння язик і м’які тканини горла можуть зміщуватися назад. Через це дихальні шляхи можуть ставати вужчими, а проходження повітря — спричиняти характерний звук хропіння.

Саме тому деякі люди значно сильніше хроплять, коли лежать на спині, тоді як на боці проблема може бути менш вираженою.

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Якщо хропіння залежить від положення тіла, можна звернути увагу, чи стає воно слабшим під час сну на боці. Водночас сильне регулярне хропіння не варто автоматично вважати лише неприємною звичкою — іноді воно може бути пов’язане з порушеннями дихання уві сні.

Сон на спині може погіршувати апное

За обструктивного апное сну верхні дихальні шляхи під час сну можуть неодноразово звужуватися або тимчасово перекриватися. У деяких людей такі епізоди частіше виникають саме в положенні на спині.

Сон на боці може бути сприятливішим у таких випадках, однак змінити положення тіла недостатньо для лікування апное.

Якщо людина дуже голосно хропе, близькі помічають у неї паузи в диханні, вона прокидається від нестачі повітря або постійно відчуває сонливість удень, варто звернутися до лікаря.

Чому після сну на спині може пересихати в роті

Якщо в положенні на спині людина частіше хропе, це може супроводжуватися диханням через рот. У такому разі слизові оболонки пересихають, через що вранці може з’являтися сухість у роті, подразнення або відчуття сухості в горлі.

Якщо це відбувається регулярно, варто звернути увагу на інші симптоми. Поєднання сухості в роті з сильним хропінням, неспокійним сном, пробудженнями через нестачу повітря або вираженою денною сонливістю може свідчити про порушення дихання уві сні.

Як положення тіла може впливати на печію

Поза під час сну також може впливати на симптоми рефлюксу. У деяких людей лежання на спині здатне посилювати печію або сприяти її появі.

Якщо людина змушена спати на спині через інші проблеми, підняття верхньої частини тіла може допомогти зменшити дискомфорт. Водночас регулярну печію не варто пояснювати лише положенням під час сну. Якщо симптоми часто повторюються, їх варто обговорити з лікарем.

Чи справді сон на спині корисніший для шкіри

Є ще один ефект, який часто пов’язують зі сном на спині: обличчя не контактує з подушкою протягом усієї ночі.

Під час сну на боці або животі шкіра обличчя може тривалий час піддаватися механічному тиску, через що після пробудження на ній можуть залишатися тимчасові заломи. На спині такого тиску немає.

Однак це не означає, що сон на спині запобігає появі зморшок або зупиняє старіння шкіри. На стан шкіри впливає значно більше чинників, тому положення під час сну є лише одним із них.

Чи потрібно змушувати себе спати на спині

Немає необхідності змушувати себе спати на спині лише тому, що комусь ця поза здається кориснішою для хребта. Якщо людина комфортно спить на боці, прокидається відпочилою і не має болю чи інших проблем, змінювати звичне положення не обов’язково.

Під час сну людина природно змінює положення тіла, тому немає потреби всю ніч свідомо утримуватися в одній позі.

Найкращий орієнтир — самопочуття. Якщо після сну немає болю чи інших неприємних симптомів, немає підстав змінювати положення тіла. Якщо ж на спині посилюються хропіння, печія, біль у шиї чи спині, можна спробувати іншу позу.

Нагадаємо, що особливо важливо звернути увагу на паузи в диханні, пробудження через нестачу повітря та сильну денну сонливість.

За таких симптомів варто звернутися до лікаря, оскільки проблема може бути пов’язана не просто з незручною позою для сну, а з порушенням дихання уві сні.

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