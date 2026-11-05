Письменниця Поллі Данбар / © Daily Mail

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З підліткового віку письменниця Поллі Данбар відчувала особливу слабкість до алкоголю. Їй подобалося в ньому абсолютно все: від самого смаку та вечірнього ритуалу з келихом охолодженого напою до відчуття піднесення під час зустрічей із друзями.

Однак з часом жінка почала усвідомлювати: ця симпатія виявилася односторонньою. У свої 45 вона дедалі частіше помічає, що за коротку радість від випитого доводиться розплачуватися набагато більшою ціною в інших сферах життя, пише Daily Mail.

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Чому жінка вирішила кинути пити

«Як письменниця, яка працює з дому, і мама, яка сама виховує шестирічного сина, я навряд чи коли-небудь перевищую рекомендовану для жінок норму в 14 одиниць алкоголю на тиждень. Але п’ю я часто — десь чотири вечори на тиждень: іноді під час рідкісних виходів у світ, а частіше — просто на дивані перед телевізором. І дедалі частіше я помічаю, що навіть скромна порція — пара келихів мого улюбленого сухого білого вина — може геть зіпсувати мені сон, спровокувати виснажливі мігрені та викликати такий екзистенційний жах, що хочеться просто сховатися під ковдрою», — каже Поллі.

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Як і багато жінок середнього віку, вона постійно втомлена, через що стає дратівливою і менш терплячою до свого сина Нета, ніж хотілося б.

«Найбільше ж мене турбує (і це для мене щось нове) те, як навіть пара келихів впливає на мою шкіру. Колись похмілля майже не залишало слідів на моєму молодому обличчі. Тепер же воно заявляє про себе на повний голос: темними колами під очима, а також сухою, почервонілою та подразненою шкірою», — каже Данбар.

Справа Поллі до експерименту, а зліва — після / © Daily Mail

«Тверезий жовтень»

Тому жінка вирішила взяти участь у «Тверезому жовтні» — відмовитися від алкоголю на 31 день.

«Я з цікавістю чекаю, яким буде результат. Чи прокидатимуся я щоранку бадьорою та відпочилою, і чи стане моя шкіра знову такою ж свіжою та сяючою, як у мої двадцять?» — каже Поллі.

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За все своє доросле життя жінка відмовлялася від алкоголю лише під час лікування безпліддя, вагітності та в перші місяці життя сина.

Перед експериментом її зріст — 175 см, вага — 64 кг, індекс маси тіла в межах норми. Тиск — 104/71 мм рт. ст., що також є оптимальним показником, а от рівень холестерину в крові становить 5,2 ммоль/л — трохи вище бажаної межі.

Стан шкіри Поллі оцінив дерматолог Мохаммад Газаві в лондонській клініці Skin Horizon. «Вік» шкіри становить 47 років, що на два роки більше за її реальний вік.

«Щоб відстежувати будь-які зміни на обличчі протягом місяця, я вирішую щоранку робити селфі без макіяжу в одному й тому ж місці на своїй кухні. Побачивши на першому знімку мішки під очима, я аж блідну», — зізналася жінка.

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Також вона купила каблучку Oura, щоб оцінити, як відмова від алкоголю протягом місяця вплине на її сон.

Протягом першого тижня «тверезого місяця» її неабияк тягнуло на солодке. Оскільки в пляшці білого вина міститься понад 7 грамів цукру, після відмови від алкоголю може виникнути досить сильна «цукрова ломка».

«На десятий день я з подивом помічаю, що зовсім не сумую за своїм вечірнім келихом вина. Виявляється, це була не стільки насолода, скільки звичка, що асоціювалася в мене з відпочинком; я повторювала її, навіть не замислюючись», — зізналася Поллі.

Які зміни сталися після відмови від спиртого

Поллі Данбар до та після експерименту / © Daily Mail

Жінка після експерименту

Сон Поллі покращився: кільце Oura стабільно оцінює його вище 80 балів, що відповідає категорії «добре». У середньому вона спала 7 годин 45 хвилин на добу, причому показники як швидкої (REM), так і глибокої фаз сну були на належному рівні.

Найпомітнішим став приплив енергії. Також вона помітила, що зникло відчуття здуття. До кінця жовтня вона скинула 3 фунти (близько 1,4 кг).

«Крім того, я стала менш різкою і дратівливою у спілкуванні з Натом, завдяки чому ранкові збори стали набагато спокійнішими й гармонійнішими», — каже жінка.

Результат холестерину становив 4,9 ммоль/л — це вже в межах норми.

Нагадаємо, жінка на ім’я Емілі розповіла про те, до чого її довела алкогольна залежність. Вона зізналася, що роками нехтувала гігієною, майже не їла, втрачала свідомість і навіть пила горілку з відра, у яке її щойно знудило. Її відверта розповідь про життя під час залежності зібрала мільйони переглядів у соцмережах.

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