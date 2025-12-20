Що суворо заборонено робити у Святвечір: важливі поради

Коляда. / © Associated Press

Здавна Святвечір — це символічний день, коли родина готується до Різдва. У цей день сім’я збирається разом, вечеряє у дружній атмосфері, але без гучних веселощів. Серед наших предків існували деякі заборони. Однак вважалося, що дотримання простих правил у цей день приносить мир, добробут і Божу ласку в дім.

Що заборонено робити у Святвечір та які прикмети існують - у матеріалі ТСН.ua.

Дуже важливим було і є зараз - не сідати до столу до першої зірки. Святкова вечеря має початися лише після того, як на небі з'явиться зірка. За віруваннями, саме ця подія знаменує народження Ісуса Христа.

Увечері напередодні Різдва не можна:

сваритися й лаятися;

виконувати важку роботу;

позичати гроші і щось віддавати з дому, щоб «не винести достаток»;

залишати порожній стіл - це вважається знаком бідності;

не можна бути скупим, інакше рік буде «убогим»;

не можна пити алкоголь, бо Святвечір — пісний і духовний день;

відмовляти в гостинності, бо так можна накликати нещастя;

викидати їжу, бо вона вважалася благословенною.

