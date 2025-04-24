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Що символізує барвінок: чому його треба обов’язково садити біля свого дому
Наші предки вірили, що кожна рослина має здатність впливати на людину, тому уважно вибирали квіти, дерева та кущі, які садитимуть на своєму подвір’ї.
Барвінок має тривалий період цвітіння, тому його садять на своїх клумбах практично всі любителі квітів. Він досить невибагливий у догляді, його не треба полоти чи поливати, але він все одно квітнутиме. А ще барвінок має надзвичайні властивості, як повідомляє ресурс «24 Канал». Наші предки вірили, що квітка здатна приносити щастя й гармонію у той дім, біля якого росте. Тому її обов’язково садили на своєму подвір’ї усі, хто хотів залучити у своє життя любов та злагоду.
Навіщо садити барвінок біля свого дому: що символізує ця квітка
За народними прикметами барвінок — це символ кохання та гармонії. Цією квіткою прикрашали весільні вінки та коровай. А дівчата вплітали її в коси, бо вірили, що вона приносить особисте щастя.
Наші предки садили барвінок, щоб захиститися від сварок і залучити у свій дім злагоду.
На весілля будинок обов’язково прикрашали барвінком, щоб у родині не було зрад, панували любов і повага.
П’ять пелюсток барвінку — це п’ять запорук щасливого сімейного життя, що означали красу, ніжність, пам’ять, злагоду та вірність.
Вважалося, що барвінок біля дому захищатиме мешканців від пристріту, нещасть і проблем.
Також барвінок використовували у народній медицині як засіб для зовнішнього застосування від пропасниці, головного болю й гіпертонії. А вживати барвінок не можна, бо його сік містить токсини. Також медики рекомендують уникати потрапляння соку квітки на шкіру.