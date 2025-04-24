Що символізує барвінок: чому його треба обов’язково садити біля свого дому

Чому треба садити барвінок біля свого дому / © www.freepik.com/free-photo

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Барвінок має тривалий період цвітіння, тому його садять на своїх клумбах практично всі любителі квітів. Він досить невибагливий у догляді, його не треба полоти чи поливати, але він все одно квітнутиме. А ще барвінок має надзвичайні властивості, як повідомляє ресурс «24 Канал». Наші предки вірили, що квітка здатна приносити щастя й гармонію у той дім, біля якого росте. Тому її обов’язково садили на своєму подвір’ї усі, хто хотів залучити у своє життя любов та злагоду.

Навіщо садити барвінок біля свого дому: що символізує ця квітка

За народними прикметами барвінок — це символ кохання та гармонії. Цією квіткою прикрашали весільні вінки та коровай. А дівчата вплітали її в коси, бо вірили, що вона приносить особисте щастя. Наші предки садили барвінок, щоб захиститися від сварок і залучити у свій дім злагоду. На весілля будинок обов’язково прикрашали барвінком, щоб у родині не було зрад, панували любов і повага. П’ять пелюсток барвінку — це п’ять запорук щасливого сімейного життя, що означали красу, ніжність, пам’ять, злагоду та вірність. Вважалося, що барвінок біля дому захищатиме мешканців від пристріту, нещасть і проблем. Також барвінок використовували у народній медицині як засіб для зовнішнього застосування від пропасниці, головного болю й гіпертонії. А вживати барвінок не можна, бо його сік містить токсини. Також медики рекомендують уникати потрапляння соку квітки на шкіру.