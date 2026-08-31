Що таке слово "припинда": чи справді це елемент традиційного українського одягу

Яке значення українських діалектизмів / © Фото з відкритих джерел

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Слово «припинда» останнім часом несподівано стало популярним. Його можна побачити у назвах сучасних етноаксесуарів, виробів із макраме та публікаціях про український одяг. Проте навколо цього слова виникла певна плутанина. Розповідаємо, чи справді припинда є давнім елементом українського національного вбрання і що означає це слово.

Що насправді означає слово «припинда»

Саме слово не є вигадкою сучасних дизайнерів. Воно справді зафіксоване в українському мовному та етнографічному матеріалі. У джерелах «припинду» подають як діалектну назву фартуха або запаски. Зокрема, в матеріалах, присвячених бойківським говорам, це слово має значення фартуха.

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Цікаво, що назва має й інші значення. У деяких місцевостях «припинда» могла стосуватися звичайного повсякденного фартуха, а подекуди це слово вживали жартома щодо дивної або химерної речі. Тобто перед нами не назва певного фасону одягу, а діалектне слово з багатьма значеннєвими відтінками.

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А що не так із сучасною «припиндою» з макраме

Саме тут і виникає головна плутанина. Сьогодні припиндою часто називають плетений пояс або невеликий декоративний елемент із макраме, який пов’язують поверх сукні, спідниці, вишиванки чи навіть джинсів. Такий аксесуар може бути красивим сучасним переосмисленням етнічної тематики, але автоматично називати його автентичним українським предметом традиційного гардеробу некоректно.

Українські етнологи звертають увагу саме на цю підміну понять: історичне слово існує, але сучасний виріб із макраме не належить до давніх українських традицій.

Водночас є справді різні види поясного одягу, фартухів і запасок, які відрізнялися залежно від регіону, матеріалу та способу виготовлення. Тому сучасна мода цілком може використовувати ці мотиви для створення нових речей, але їх варто вважати сучасною інтерпретацією, а не автентичним зразком.

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