Рецепт випічки від бабусі на Маковія: як приготувати давні ламанці з маком і медом

Макова випічка. / © Pixabay

Реклама

Християни 1 серпня будуть святкувати Медовий Спас або Маковій. Цього дня у храмах освячують мед нового збору, мак і запашні трави. Водночас господині напередодні випікають смаколики із маком та медом, а вже після служби божої частують ними.

Що традиційно готують на Маковія, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У народі мед і мак мають дуже символічне значення, а тому є основними інгредієнтами святкових страв. Мак вважають символом достатку, родинного добробуту та захисту оселі, а мед — знаком Божого благословення, здоров’я і солодкого життя.

Реклама

Найвідомішою традиційною стравою є ламанці, які в різних регіонах України також називають шуликами чи мачаниками. Також до святкового столу випікають медові коржі чи медівники; рулети, пиріжки, пляцки з маковою начинкою.

Як приготувати ламанці — рецепт

Здавна ламанці — коржики з маком і медом — вважають головною традиційною стравою на Маковія.

Інгредієнти для тіста:

500 г борошна

200 мл теплої води

2 ст. л. олії

1 яйце (у пісному варіанті не додають);

дрібка солі

1 ч. л. цукру

Інгредієнти для заливки:

Реклама

200 г маку;

3–4 ст. л. меду;

250 мл гарячої води;

за бажанням — жменя подрібнених горіхів.

Приготування

Змішайте борошно, сіль, цукор, воду, олію та яйце. Замісіть м’яке еластичне тісто. Розкачайте його у тонкий пласт товщиною приблизно 3–5 мм. Перекладіть на деко, поколіть виделкою. Випікайте корж за температури 190–200°C приблизно 15–20 хв. Коли корж спечеться, залиште його, аби охолонув. Після цього поламайте руками на невеликі шматочки. Мак залийте окропом на 15–20 хвилин. Потім злийте воду і подрібніть блендером до появи «макового молочка». Додайте до маку мед, влийте гарячу воду й ретельно перемішайте. Викладіть шматочки коржа у глибоку миску, полийте медово-маковою сумішшю. Залиште на 20–30 хвилин, щоб ламанці добре просочилися.

Нагадаємо, у серпні церква святкує три Спаси - Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) і Горіховий (16 серпня).

Новини партнерів