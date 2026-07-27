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Рецепт випічки від бабусі на Маковія: як приготувати давні ламанці з маком і медом
Ламанці у багатьох українських родинах вважають головною традиційною стравою на Маковія.
Християни 1 серпня будуть святкувати Медовий Спас або Маковій. Цього дня у храмах освячують мед нового збору, мак і запашні трави. Водночас господині напередодні випікають смаколики із маком та медом, а вже після служби божої частують ними.
Що традиційно готують на Маковія, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У народі мед і мак мають дуже символічне значення, а тому є основними інгредієнтами святкових страв. Мак вважають символом достатку, родинного добробуту та захисту оселі, а мед — знаком Божого благословення, здоров’я і солодкого життя.
Найвідомішою традиційною стравою є ламанці, які в різних регіонах України також називають шуликами чи мачаниками. Також до святкового столу випікають медові коржі чи медівники; рулети, пиріжки, пляцки з маковою начинкою.
Як приготувати ламанці — рецепт
Здавна ламанці — коржики з маком і медом — вважають головною традиційною стравою на Маковія.
Інгредієнти для тіста:
500 г борошна
200 мл теплої води
2 ст. л. олії
1 яйце (у пісному варіанті не додають);
дрібка солі
1 ч. л. цукру
Інгредієнти для заливки:
200 г маку;
3–4 ст. л. меду;
250 мл гарячої води;
за бажанням — жменя подрібнених горіхів.
Приготування
Змішайте борошно, сіль, цукор, воду, олію та яйце. Замісіть м’яке еластичне тісто. Розкачайте його у тонкий пласт товщиною приблизно 3–5 мм.
Перекладіть на деко, поколіть виделкою. Випікайте корж за температури 190–200°C приблизно 15–20 хв.
Коли корж спечеться, залиште його, аби охолонув. Після цього поламайте руками на невеликі шматочки.
Мак залийте окропом на 15–20 хвилин. Потім злийте воду і подрібніть блендером до появи «макового молочка».
Додайте до маку мед, влийте гарячу воду й ретельно перемішайте.
Викладіть шматочки коржа у глибоку миску, полийте медово-маковою сумішшю. Залиште на 20–30 хвилин, щоб ламанці добре просочилися.
Нагадаємо, у серпні церква святкує три Спаси - Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) і Горіховий (16 серпня).