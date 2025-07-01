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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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560
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1 хв

Що треба говорити своїй дитині, щоб вона повірила в себе: важливі слова для підтримки

Щоб дитина вірила в себе, потрібно не просто хвалити її, а говорити такі слова, які надихатимуть і підтримуватимуть її у складних ситуаціях.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що говорити дитині, щоб вона вірила в себе

Що говорити дитині, щоб вона вірила в себе / © www.freepik.com/free-photo

Психологи кажуть, що правильне спілкування зі своєю дитиною допомагає сформувати її здорову самооцінку. Коли малеча чує слова підтримки, вона почувається захищеною і впевненою. Це сприяє її успіхам у навчанні, соціалізації та житті загалом. Розповідаємо, які прості фрази допоможуть вашій дитині почуватися сильною та впевненою у собі.

Що треба говорити своїй дитині, щоб вона повірила в себе

  1. Підкреслюйте унікальність і сильні сторони її особистості. Кажіть своїй дитині: «Ти талановита, розумна й унікальна», «Ти можеш зробити будь-що, у тебе все вийде». Такі слова допомагають розвивати позитивне ставлення до себе та мотивують на виконання нових і складніших завдань. Це допоможе вашій дитині в дорослому віці не боятися нових викликів і впевнено йти до своєї мети.

  2. Завжди підтримуйте свою дитину, особливо в складних ситуаціях. Важливо не лише хвалити за успіхи, а й підтримувати тоді, коли дитина робить помилки. Треба говорити їй: «Помилки — це важлива частина навчання, у тебе все вийде», «Я вірю, що ти впораєшся, спробуй ще раз». Це формує впевненість у своїх силах і допомагає не боятися труднощів.

  3. Заохочуйте самовираження і незалежність дитини. Кажіть своїй малечі: «Твоя думка дуже важлива для мене», «Я завжди поважатиму твої рішення». Так дитина не боятиметься ухвалювати рішення, навчиться довіряти собі та впевнено висловлюватиме власні думки.

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