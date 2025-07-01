Що треба говорити своїй дитині, щоб вона повірила в себе: важливі слова для підтримки

Психологи кажуть, що правильне спілкування зі своєю дитиною допомагає сформувати її здорову самооцінку. Коли малеча чує слова підтримки, вона почувається захищеною і впевненою. Це сприяє її успіхам у навчанні, соціалізації та житті загалом. Розповідаємо, які прості фрази допоможуть вашій дитині почуватися сильною та впевненою у собі.

Підкреслюйте унікальність і сильні сторони її особистості. Кажіть своїй дитині: «Ти талановита, розумна й унікальна», «Ти можеш зробити будь-що, у тебе все вийде». Такі слова допомагають розвивати позитивне ставлення до себе та мотивують на виконання нових і складніших завдань. Це допоможе вашій дитині в дорослому віці не боятися нових викликів і впевнено йти до своєї мети.

Завжди підтримуйте свою дитину, особливо в складних ситуаціях. Важливо не лише хвалити за успіхи, а й підтримувати тоді, коли дитина робить помилки. Треба говорити їй: «Помилки — це важлива частина навчання, у тебе все вийде», «Я вірю, що ти впораєшся, спробуй ще раз». Це формує впевненість у своїх силах і допомагає не боятися труднощів.