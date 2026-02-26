ТСН у соціальних мережах

Що треба обов’язково класти до лунок під час садіння картоплі: урожай збільшиться утричі

Як зібрати навіть із невеликої ділянки в рази більше картоплі: дієві методи, перевірені часом.

Чим підживити ґрунт перед садіннням картоплі

Картопля — одна з головних культур на городі, і кожен господар мріє зібрати з невеликої ділянки максимально великий урожай. Досвідчені городники давно помітили: те, що закладене в лунку під час садіння, визначає майбутній результат. Декілька простих натуральних добавок здатні не просто покращити розвиток кущів, а й збільшити врожай утричі.

  1. Деревний попіл. Однією столовою ложкою попелу можна замінити жменю дорогих мінеральних добрив. Попіл містить калій, кальцій, фосфор і десятки мікроелементів, що роблять ґрунт родючішим. Він підвищує стійкість картоплі до хвороб та покращує смак бульб. Норма: 1–2 столові ложки на лунку.

  2. Подрібнена яєчна шкаралупа. Це джерело кальцію, яке забезпечує міцну кореневу систему й запобігає формуванню дрібних бульб. Шкаралупа повільно розкладається, живлячи землю протягом усього сезону. Потрібно додавати по щіпці в кожну лунку.

  3. Цибулиння. Цибулеве лушпиння виділяє фітонциди, які відлякують дротяників і зменшують ризик грибкових інфекцій. До кожної лунки варто додавати жменю лушпиння.

  4. Перегній або добре перепрілий компост. Це найбезпечніше органічне добриво, яке забезпечує картоплі легкий старт і природне живлення. Використовуйте лише добре перепрілий перегній, інакше є ризик спалити молоді корінці. Норма: 1/3 відра перегною на квадратний метр або жменя в лунку.

  5. Бананова шкірка. У шкірці багато калію, магнію та мікроелементів, які сприяють формуванню великих рівних бульб. Спосіб застосування: порізати шкірку на дрібні шматочки й покласти на дно лунки.

