Що треба обов’язково класти до лунок під час садіння картоплі: урожай збільшиться утричі

Картопля — одна з головних культур на городі, і кожен господар мріє зібрати з невеликої ділянки максимально великий урожай. Досвідчені городники давно помітили: те, що закладене в лунку під час садіння, визначає майбутній результат. Декілька простих натуральних добавок здатні не просто покращити розвиток кущів, а й збільшити врожай утричі.

Деревний попіл. Однією столовою ложкою попелу можна замінити жменю дорогих мінеральних добрив. Попіл містить калій, кальцій, фосфор і десятки мікроелементів, що роблять ґрунт родючішим. Він підвищує стійкість картоплі до хвороб та покращує смак бульб. Норма: 1–2 столові ложки на лунку.

Подрібнена яєчна шкаралупа. Це джерело кальцію, яке забезпечує міцну кореневу систему й запобігає формуванню дрібних бульб. Шкаралупа повільно розкладається, живлячи землю протягом усього сезону. Потрібно додавати по щіпці в кожну лунку.

Цибулиння. Цибулеве лушпиння виділяє фітонциди, які відлякують дротяників і зменшують ризик грибкових інфекцій. До кожної лунки варто додавати жменю лушпиння.

Перегній або добре перепрілий компост. Це найбезпечніше органічне добриво, яке забезпечує картоплі легкий старт і природне живлення. Використовуйте лише добре перепрілий перегній, інакше є ризик спалити молоді корінці. Норма: 1/3 відра перегною на квадратний метр або жменя в лунку.