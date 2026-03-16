Що треба обов’язково посадити біля огірків, щоб захистити їх від спеки та шкідників

Огірки вважаються досить вибагливою культурою, особливо у спекотну погоду. Високі температури, сухе повітря та навала шкідників часто призводять до того, що рослини починають жовтіти, скидають зав’язь і дають поганий урожай. Досвідчені городники знають вже давно, що правильне сусідство на грядці може значно покращити стан огірків. Деякі рослини здатні створювати природний захист від спеки, відлякувати шкідників і навіть покращувати зростання культури.

Кукурудза. Однією з найкращих рослин-сусідів для огірків вважається кукурудза. Високі стебла цієї культури створюють легку тінь, яка допомагає огіркам легше переносити спекотні дні. Крім того, кукурудза працює як природний захист від вітру. Завдяки цьому ґрунт на грядці довше зберігає вологу, що особливо важливо для огірків, які дуже чутливі до пересихання землі.

Кріп допомагає боротися зі шкідниками. Ще однією корисною рослиною поруч з огірками є кріп. Його аромат приваблює корисних комах — сонечок і хижих жуків, які знищують попелицю та інших дрібних шкідників. Крім того, кріп має легкий фітонцидний ефект. Він допомагає зменшити ризик поширення деяких грибкових хвороб на грядці.