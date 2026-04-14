Що треба обов’язково посадити на місці картоплі, а що не слід, бо врожаю не буде: список культур

Після збирання картоплі ґрунт значно виснажується, адже ця культура активно забирає поживні речовини. Якщо наступного сезону посадити невідповідні рослини, урожай може бути слабким або його взагалі не буде. Саме тому важливо знати, які культури відновлюють ґрунт, а які садити після картоплі не варто, бо буде тільки гірше.

Що обов’язково треба посадити після картоплі

Найкраще після картоплі садити овочеві культури, які збагачують ґрунт і не мають спільних хвороб і шкідників.

Бобові культури — горох, квасоля, сочевиця. Ці рослини здатні накопичувати азот у ґрунті, що дуже важливо після картоплі. Вони природно відновлюють родючість і покращують структуру землі.

Сидерати — гірчиця, люпин, фацелія. Це один із найефективніших способів оживити ґрунт. Сидерати пригнічують бур’яни, збагачують землю органікою і зменшують кількість шкідників.

Капуста та інші хрестоцвіті. Вони добре ростуть після картоплі, оскільки мають інші потреби в поживних речовинах і не страждають від тих самих хвороб.

Огірки та кабачки. Ці культури добре реагують на ґрунт після картоплі, особливо якщо внести трохи органічних добрив.

Цибуля та часник. Вони не тільки дають гарний урожай, а й допомагають знезаражувати ґрунт завдяки своїм природним властивостям.

Що категорично не можна садити після картоплі

Є культури, які не варто садити на цьому місці, оскільки вони мають спільні хвороби або виснажують ґрунт ще більше.

Томати. Належать до тієї ж родини пасльонових, що й картопля. Вони схильні до однакових хвороб, зокрема фітофторозу.

Перець і баклажани. Також пасльонові культури, які погано ростуть після картоплі і часто хворіють.

Фізаліс. Менш поширений, але теж належить до групи пасльонових, тому має ті самі ризики.

Чому важливо дотримуватися сівозміни

Неправильна сівозміна призводить до накопичення хвороб у ґрунті, зменшення врожайності та виснаження землі.

Правильний підбір культур допомагає:

відновити баланс поживних речовин;

зменшити кількість шкідників;

покращити структуру ґрунту.

Після картоплі бажано внести органічні добрива або посіяти сидерати ще восени. Також варто чергувати культури щороку і не повертати картоплю на те саме місце раніше ніж через 3 роки.