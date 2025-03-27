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Що треба обов’язково посадити на початку квітня: корисні поради
Традиційно другий місяць квітня вважається гарячою порою. Адже в цей час пробуджується земля і досвідчені господарі розпочинають активно садити овочеві культури, ягідні кущі та сіяти квіти.
Розповідаємо, які овочі, кущі, дерева та квіти можна садити на початку квітня і не боятися, що вони не витримають весняних заморозків.
Які культури треба садити на початку квітня
У перші дні квітня вже можна сміливо висівати й висаджувати городину, яка не боїться холоду.
Морква. Овоч не боїться холоду, навіть трохи прогріта земля буде для неї сприятливою.
Петрушка, шпинат і кріп добре переносять різкі перепади температур, не бояться весняних заморозків.
Цибуля та часник також не бояться холоду.
Редис, шпинат і горох. Ці культури дуже швидко ростуть, тому за місяць вже можна отримати перший урожай.
Картопля. Ранню картоплю можна висівати, коли ґрунт прогріється до +7°C.
Ягоди. На початку квітня добре висаджувати смородину, аґрус, малину, полуницю та суницю.
Плодові дерева. Другий місяць весни просто ідеальний для висаджування яблунь, груш, слив і черешень.
Квіти. У перші дні квітня можна сіяти чорнобривці, лобелії, айстри, однорічні жоржини, маргаритки, календулу, левиний зів.
Які культури не варто садити на початку квітня
Культури, що люблять тепло. Не можна садити у відкритий ґрунт помідори, перець, баклажани, огірки, кавуни й дині. Треба дочекатися, поки температура повітря буде стабільно теплою і добре прогріється земля.