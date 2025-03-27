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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
295
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1 хв

Що треба обов’язково посадити на початку квітня: корисні поради

Традиційно другий місяць квітня вважається гарячою порою. Адже в цей час пробуджується земля і досвідчені господарі розпочинають активно садити овочеві культури, ягідні кущі та сіяти квіти.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що посадити на городі на початку квітня

Що посадити на городі на початку квітня / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, які овочі, кущі, дерева та квіти можна садити на початку квітня і не боятися, що вони не витримають весняних заморозків.

Які культури треба садити на початку квітня

У перші дні квітня вже можна сміливо висівати й висаджувати городину, яка не боїться холоду.

  • Морква. Овоч не боїться холоду, навіть трохи прогріта земля буде для неї сприятливою.

  • Петрушка, шпинат і кріп добре переносять різкі перепади температур, не бояться весняних заморозків.

  • Цибуля та часник також не бояться холоду.

  • Редис, шпинат і горох. Ці культури дуже швидко ростуть, тому за місяць вже можна отримати перший урожай.

  • Картопля. Ранню картоплю можна висівати, коли ґрунт прогріється до +7°C.

  • Ягоди. На початку квітня добре висаджувати смородину, аґрус, малину, полуницю та суницю.

  • Плодові дерева. Другий місяць весни просто ідеальний для висаджування яблунь, груш, слив і черешень.

  • Квіти. У перші дні квітня можна сіяти чорнобривці, лобелії, айстри, однорічні жоржини, маргаритки, календулу, левиний зів.

Які культури не варто садити на початку квітня

Культури, що люблять тепло. Не можна садити у відкритий ґрунт помідори, перець, баклажани, огірки, кавуни й дині. Треба дочекатися, поки температура повітря буде стабільно теплою і добре прогріється земля.

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