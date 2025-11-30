Що треба обов’язково викинути перед Новим роком 2026, щоб залучити в дім удачу та гроші

Перед новорічними святами важливо не лише прикрасити свій дім та приготувати святковий стіл, також варто позбутися того, що нам більше не служить. За народними прикметами та правилами енергетичної гігієни, Вогняний Кінь 2026 року приносить удачу лише тим, хто залишив у минулому все зайве. А тому, щоб новий рік справді почався з чистої сторінки, варто оглянути свій дім і прибрати те, що більше не потрібно.

Зламані та тріснуті речі. Будь-які предмети з дефектами — дзеркала, посуд, техніка, сувеніри, символізують енергетичні «тріщини» в житті. Вони накопичують негатив і блокують позитивні зміни. Особливо небезпечний тріснутий посуд — він асоціюється із втратами та сімейними сварками.

Одяг і взуття, яке давно не носите. Вогняний Кінь не любить застою. Старий одяг, що роками лежить у шафі, блокує прихід нового — не лише речей, а й можливостей. Якщо річ не приносить радості або має пошкодження, час із нею попрощатися. Можна віддати на благодійність.

Прострочена косметика та ліки. Такі речі символізують «застарілі» емоції та невирішені справи. У рік Коня, який не терпить хаосу, прострочені засоби можуть занижувати життєву енергію та впливати на здоров’я. Чим чистіші ваші полички, тим чистіша енергетика дому.

Паперове сміття: чеки, пусті коробки, старі журнали. Папір накопичує чужу інформацію та тягне минуле у ваше життя. Усе, що вже не потрібне, треба сміливо викидати. Особливо важливо позбутися старих чеків — це символ фінансових витрат, вони блокують прихід нових грошей.

Поламані або непотрібні кухонні речі. Старі обробні дошки, побиті миски, заіржавілі ножі — це символ нестачі та застою в домі. Кухня — осередок добробуту, і в ній не повинно бути «енергетичного мотлоху».

Негативні спогади: подарунки від неприємних людей. Речі, що викликають сум або неприємні асоціації, несуть у собі небажану енергію. Перед Новим роком важливо позбутися всього, що прив’язує до людей чи подій, які не приносять користі.

Старі рушники та постіль, якою давно не користувалися. Постіль символізує відпочинок і відновлення. Зношені тканини — це старі енергії, що виснажують. Вогняний Кінь підтримує оновлення — новий текстиль привертає нову силу у ваш дім.