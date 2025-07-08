Що треба обов’язково зробити з малиною після збирання врожаю: не можна ігнорувати цього

Що робити з малиною після плодоношення / © Unsplash

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Після того як малина віддала свій урожай, слід виконати кілька важливих дій, щоб забезпечити гарне плодоношення наступного сезону.

Видаліть стебла, які вже плодоносили

Дворічні пагони, на яких росли ягоди, виконали свою функцію й більше не принесуть користі. Вони лише загущують кущі, заважають молодим паросткам та створюють сприятливе середовище для розвитку хвороб і шкідників.

Сміливо зрізайте їх максимально низько до землі, пеньки залишати не треба. Користуйтеся лише гострим секатором чи ножицями. Усі обрізані гілки потрібно винести з ділянки та спалити, особливо якщо на них були ознаки захворювань.

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Прорідіть молоду поросль

За літо на кущах з’явилися однорічні пагони, саме вони плодоноситимуть наступного року. Але надмірна кількість таких паростків шкодить якості врожаю.

Залишайте лише найміцніші й добре розміщені стебла, приблизно 6-8 на кожен погонний метр для звичайних сортів, і до 12-15 для ремонтантної малини, якщо плануєте отримати два врожаї.

Між залишеними паростками має бути відстань 15–20 сантиметрів. Усі слабкі, тонкі, поламані чи надлишкові стебла необхідно видалити, щоб забезпечити краще освітлення, вентиляцію та доступ поживних речовин до сильніших пагонів.

Проведіть літнє підживлення

Після збору ягід кущі потребують відновлення, адже їм ще потрібно закласти бруньки на майбутній урожай і зміцніти перед зимою.

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Для цього внесіть фосфорно-калійні добрива. Після обрізки під кожен кущ можна додати склянку деревного попелу чи використовувати 20–30 г сульфату калію і 40–50 г суперфосфату на квадратний метр. Добрива слід злегка змішати з ґрунтом за допомогою розпушування.

Забезпечте достатній полив

Навіть якщо врожай уже зібраний, малина продовжує вегетацію. У спекотну погоду вона потребує зволоження. Поливайте кущі раз на 7 днів, добре просочуючи землю на глибину 30–40 см, саме на такому рівні розташовані її корені.

Проведіть профілактику захворювань

Після обрізки й прибирання пагонів не забудьте про обробку кущів від захворювань. Для профілактики грибкових інфекцій використовуйте 1% розчин бордоської рідини чи будь-який інший препарат, який містить мідь. Обприскати потрібно як самі кущі, так і землю навколо.