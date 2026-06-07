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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
490
Час на прочитання
2 хв

Що треба робити із содою, щоб випічка завжди виходила пухкою та ніжною

Секрет пишної та ніжної випічки не лише в якості інгредієнтів, а й у правильному використанні соди. Вона повинна взаємодіяти з кислими продуктами безпосередньо в тісті, а не в ложці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як правильно додавати соду в тісто

Як правильно додавати соду в тісто / © Freepik

Харчова сода є одним із найпопулярніших розпушувачів для домашньої випічки. Проте багато господинь помічають, що пироги, кекси чи оладки іноді виходять занадто щільними, мають неприємний присмак і погано піднімаються. Найчастіше проблема полягає не в рецепті, а в неправильному використанні соди. Кондитери наголошують: щоб випічка була пишною та ніжною, важливо знати кілька професійних секретів.

Як правильно додавати соду в тісто

  1. Соду обов’язково потрібно поєднувати з кислими інгредієнтами. Головне завдання соди — виділяти вуглекислий газ, який створює в тісті дрібні повітряні бульбашки. Саме вони роблять випічку легкою та пухкою. Проте цей процес запускається лише тоді, коли сода вступає в реакцію з кислотою. Тому в рецептах із содою зазвичай використовують кефір, сметану, йогурт, лимонний сік, оцет або кислі фруктові пюре. Якщо кислоти недостатньо, сода не спрацює повністю, а готовий виріб може отримати характерний лужний присмак.

  2. Не варто гасити соду окремо в ложці. Багато років популярним був спосіб гасити соду оцтом у ложці перед додаванням у тісто. Однак сучасні технологи харчового виробництва вважають цей метод неефективним. Річ у тім, що значна частина вуглекислого газу виділяється ще до потрапляння соди в тісто. У результаті випічка отримує менше природного розпушення. Набагато краще змішати соду із сухими інгредієнтами, а кислоту додати безпосередньо до рідких компонентів. Реакція відбудеться вже всередині тіста, де вона принесе максимальну користь.

  3. Не залишайте тісто надовго після замішування. Ще одна поширена помилка — тривале очікування перед випіканням. Після контакту соди з кислим середовищем реакція починається практично одразу. Якщо тісто довго стоїть на столі, значна частина газу виходить назовні. Саме тому досвідчені кондитери рекомендують відправляти тісто в духовку відразу після замішування. Це дозволяє максимально використати природний ефект розпушення та отримати ніжну структуру готового виробу.

  4. Важливо не переборщити з кількістю соди. Більше соди не означає кращий результат. Надлишок цього інгредієнта може зробити випічку темнішою, надати їй неприємного присмаку та навіть погіршити структуру тіста. У більшості рецептів достатньо половини або однієї чайної ложки соди на стандартну кількість борошна. Саме правильне співвідношення всіх компонентів дозволяє досягти ідеальної текстури.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
490
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