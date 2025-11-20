Що треба робити, щоб не втомлюватися: як залишатися енергійними упродовж цілого дня

Що робити, щоб не втомлюватися / © www.freepik.com/free-photo

Втома — одна з головних проблем сучасної людини. Робота, стреси, домашні турботи і постійний поспіх дуже швидко виснажують. Але є прості звички, які допомагають зберегти енергію упродовж усього дня та не відчувати втоми.

Правильний початок дня. Прокидатися варто поступово, не треба одразу підскакувати з ліжка. Встаньте, потягніться, випийте склянку води кімнатної температури. Такі прості дії допомагають запустити обмін речовин і налаштувати організм на продуктивний день.

Їжте потроху, але часто. Велика порція обіду може викликати сонливість і втому. Краще їсти 4-5 разів на день невеликими порціями, вибираючи продукти з високим умістом білка, овочі та складні вуглеводи. Це підтримує стабільний рівень цукру в крові та рівень енергії протягом дня.

Вода — головний ресурс. Недостатнє вживання води знижує працездатність, викликає головний біль і апатію. Спробуйте випивати до 2 літрів води на день, додаючи трохи лимону чи м’яти.

Рух і короткі паузи. Навіть 5 хвилин легких вправ чи коротка прогулянка допомагають відновити сили. Якщо працюєте за комп’ютером, робіть легкі фізичні вправи кожну годину. Це активує кровообіг і підтримує концентрацію.

Сон і режим відпочинку. Якісний сон до 8 годин — це основа енергійності упродовж дня. Важливо лягати та вставати приблизно в один і той же час, навіть у вихідні. Короткий денний сон 15-20 хвилин також може зарядити вас бадьорістю.