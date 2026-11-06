Що треба зробити напередодні Нового року, щоб завжди водилися гроші

Що зробити перед Новим роком, щоб були гроші / © Фото з відкритих джерел

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Напередодні Нового року господарі намагаються не лише підготувати святковий стіл, а й подбати про добробут родини. За народними повір’ями, кілька простих ритуалів допомагають привернути фінансову удачу, забезпечити достаток у домі та зустріти наступний рік без грошових труднощів. Особливу увагу приділяють гаманцю, монетам, святковому столу та завершенню старих фінансових справ.

7 речей, які потрібно зробити до Нового року, щоб притягнути достаток

Повернути борги до 31 грудня. Одна з найвідоміших народних прикмет радить завершити всі боргові справи ще до настання Нового року. Вважалося, що разом із неповернутими грошима людина переносить у наступний рік фінансові проблеми. Тому заздалегідь повертали позичене, розраховувалися за рахунками та намагалися не залишати незавершених грошових домовленостей. Покласти до гаманця велику купюру. Зустрічати Новий рік із порожнім гаманцем вважалося поганою прикметою. Перед святом радили покласти туди найбільшу купюру, яка є в домі, та кілька монет. Гроші мали залишатися у гаманці протягом новорічної ночі, символізуючи постійний достаток і фінансові надходження. Покласти монету під святкову скатертину. Ще один популярний обряд — сховати під скатертину на новорічному столі купюру або кілька монет. За повір’ям, це допомагає зберегти добробут родини та забезпечити стабільний грошовий потік упродовж року. Монети можна загорнути в червоний папір або тканину. Зустріти Новий рік із грошима в кишені. Перед опівніччю покладіть до кишені купюру або монету. Вважалося, що порожні кишені символізують нестачу, а гроші біля себе — майбутній фінансовий добробут. Деякі традиції радять під час бою годинника злегка подзвонити монетами, щоб привернути грошову удачу. Покласти лавровий лист до гаманця. Лавр здавна асоціювали з перемогою, успіхом і добробутом. За народними повір’ями, один сухий лавровий лист, покладений окремо до гаманця напередодні свята, має стати символічним оберегом від фінансових труднощів. Його радили зберігати протягом року. Накрити щедрий святковий стіл. Повний стіл у новорічну ніч символізує достаток і добробут родини. Особливе значення надавали стравам із зернових: кашам, хлібу, пирогам. Зерно в народній культурі уособлювало родючість, урожай і матеріальний добробут. Тому на столі радили мати хоча б одну страву з крупою. Навести лад у домі та позбутися непотрібних речей. Перед святом господарі прибирали оселю, викидали зламані речі та звільняли простір від мотлоху. За повір’ям, чистий і впорядкований дім приваблює добробут, а старі непотрібні речі символізують застій. Особливу увагу приділяли місцю, де зберігаються гроші: гаманцю, скриньці або домашній шухляді.

Що не варто робити напередодні Нового року

За народними прикметами, щоб не відлякати фінансову удачу, 31 грудня не рекомендували позичати гроші, зустрічати свято з порожнім гаманцем і залишати незавершеними важливі фінансові справи. Також намагалися не сваритися через гроші та не починати новий рік із конфліктів.

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Особливе значення надавали першому дню січня: вважалося, що не варто давати гроші в борг, адже разом із ними з дому нібито може піти достаток.

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